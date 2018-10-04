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Популярная в сСети поэтесса Ах Астахова презентует в Минске музыкально-поэтический альбом

05.10.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Сетевая поэтесса Ах Астахова выступит 6 ноября во Дворце профсоюзов с презентацией своего первого музыкально-поэтического альбома «Путешествие вглубь себя».


Фото: Официальный сайт Ирины Астаховой

Справка TUT:

Ирина Астахова родилась 29 ноября 1987 в Москве. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а также художественную школу по классу живописи. Выступать на сцене начала в 2013 году. За ее спиной концерты в России, Украине, Франции, Германии, Чехии, Италии и Испании.

По версии «Афиши Daily», Ирина Ах Астахова относится к топ-лиге российской сетевой поэзии. В 2013—2014 годах Ирина дала более 120 концертов в 53 городах и 8 странах, которые посетили более 35 000 человек. Ее дебютный сборник стихотворений «Мужская лирика / Женская лирика» вышел в 2013 году и объединял две книги. В одной — стихи, написанные от женского лица, в другой — от лица мужчины. В том же году Ирина удостоилась награды «Золотая Горгулья» в номинации «Лучший арт-проект года».

«Путешествие вглубь себя» — новый альбом Астаховой, посвященный именно поиску внутренней свободы и собственного пути, душевного равновесия и безмятежности. Основой «Путешествия вглубь себя» стали как уже известные, так и новые произведения о любви, путешествиях и вечных истинах. В альбоме соединились стихи и музыка: классическое звучание, фортепиано, гитарных струн, а также скрипки, аккордеона и других инструментов.

Когда: 6 ноября, 19.00.

Где: Дворец профсоюзов.

Сколько: от 33 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Ах Астахова выступит 6 ноября во Дворце профсоюзов с презентацией альбома "Путешествие вглубь себя".
 
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