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Гид на выходные дни в Минске: топ-10 способов, как избавиться от осенней хандры

05.10.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Первая неделя октября выдалась дождливой и прохладной. Однако к предстоящим выходным ситуация обещает измениться — в Минске ожидается потепление. Вслед за уличными праздниками город наполнится выставками и фестивалями со свободным входом. AFISHA.TUT.BY предлагает традиционную подборку развлечений для тех, кто готов отправиться на поиски новых впечатлений. Выбирайте в новом гиде — топ-10 событий на любой вкус и кошелек.

Увидеть произведения молодых белорусских художников — в день открытия бесплатно


Когда: с 5 октября по 4 ноября, 11.00−20.00

Где: , ул. Козлова, 3

Сколько: в день открытия — бесплатно; далее — общий 5 рублей, льготный 2,5 (дети, школьники, ветераны)

Четвертый «Осенний Салон с Белгазпромбанком» стартует во «Дворце искусства» 5 октября. В 2018-ом было подано 456 заявок на участие — это рекордное количество анкет за всю историю арт-проекта. Жюри отобрало работы 124 авторов — молодых белорусских художников. Примечательно, что в экспозиции будут представлены 70% работ авторов, которые впервые примут участие в Салоне. Кроме того, во внеконкурсной программе будут представлены произведения искусства не только из галерей, но и от частных коллекционеров. Также традиционно минчан ждет образовательная программа с участием белорусских и зарубежных экспертов.

Выбираем интересные выставки

Познакомиться с немецкой культурой


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Когда: 5 октября

Где: историческая мастерская им. Левина; кинотеатр «Пионер»

Сколько: вход свободный

Недели Германии традиционно проходят в Беларуси осенью. В этом году организаторы представляют различные кинопоказы, концерты, выставки и мастер-классы. Пятница запомнится премьерой документального фильма об узнике концлагеря — Ja, Andrei Iwanowitsch. Он посвящен современной жизни одного из последних белорусских узников Бухенвальда. Человека, который не утратил веру в себя. Мероприятие пройдет в исторической мастерской им. Левина. Режиссер картины Ханнес Фарлок посетит кинопоказ лично и сможет ответить на вопросы зрителей. Помимо этого в кинотеатре «Пионер» запланированы вечера короткометражного кино на немецком языке «Short Export 2018».

Все концерты в Минске и регионах

Быть в курсе современных театральных тенденций


Фото с сайта teart.by

Когда: 5, 6 и 7 октября

Где: Дворец культуры МАЗ

Сколько: 40−50 рублей

Еще одним must see-мероприятием Школы ТЕАРТа станет встреча с известным театральным критиком и историком театра Мариной Давыдовой, которая состоится 5 октября в Ок16. Кроме того, в субботу и воскресенье покажут «Три сестры». Для постоянных зрителей ТЕАРТа режиссер спектакля — Тимофей Кулябин — уже знакомый. В Минск приезжали его «Онегин», сбросивший печать «энциклопедии русской жизни», и «Иванов» со звездным составом. Но «Три сестры» удивят даже тех, кто хорошо знает работы режиссера. Спектакль поставлен на жестовом языке, знакомый текст Чехова можно увидеть только в субтитрах. Такое постановочное решение рождает новый театральный язык, заставляет посмотреть на известный всем текст как будто впервые.

Что смотреть в новом театральном сезоне

Попасть на бесплатный фестиваль японского кино


Когда: 5, 6 и 7 октября

Где: кинотеатр Пионер

Сколько: вход свободный

В рамках фестиваля японской культуры «Японская осень в Беларуси 2018» в кинотеатре «Пионер» проходит «Неделя современного японского кино». В этом году Японский Фонд предлагает посмотреть 5 современных художественных фильмов. В выходные можно будет увидеть картину про перемещение во времени — «100 раз твоей любви», историю про щенка — «Мамесиба» и общительных школьников в фильме «Сэто-и-Уцуми». Все киноленты демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход свободный: билеты можно получить в день показа в фойе кинотеатра с 14.00.

Полный график кинопремьер

Тусоваться на вечеринке для ценителей классического техно


Когда: 5 октября, 23.00

Где: , ул. Октябрьская, 16/3

Сколько: от 15 рублей

Музыка на мероприятиях минской промо группы Analogue Plague достойна внимания как для ярых фанатов техно, так и обывателей или даже новичков. 5 октября организаторы привезут в столицу двух гостей из ближнего зарубежья. На вечеринке Direct Mode в ночь с пятницы на субботу создавать атмосферу будет Grad U — диджей, саунд продюсер, live-музыкант, представитель литовской техно сцены. Также тусовщики смогут познакомиться с Unbalance — диджеем, саунд продюсером, представителем московской техно сцены, который некогда прокачал своим стильным саундом берлинский Berghain. Помогать гостям будут не менее интересные локальные диджеи. В их числе: Karta Poljaka, Raketka, Cliche Morph.

Ночная жизнь Минска: Вечеринки

Отметить день рождения минской «Живой библиотеки»


Когда: 6 октября, начало в 12.00

Где: , пр-т Машерова, 9, помещение 8

Сколько: вход свободный

В этому году проекту исполняется 4 года. Желающие смогут присоединиться к празднику, который на этот раз развернется на весь день. Можно будет прийти только на часть программы, чтобы присоединиться к разнообразным активностям, или задержаться до самого вечера. С 12.00 до 15.00 друзья и партнеры «Живой библиотеки» проведут полезные лекции, воркшопы и мастер-классы. Ожидают много гостей, среди которых CityDog, «Офис по правам людей с инвалидностью», «АртСядзіба», «Рада», Human Constanta, MakeOut, Falanster и другие — каждый найдет близкую тему. С 15.00 до 16.00 торжественная часть, подведение итогов деятельности «Живой Библиотеки» за год. В конце обещают музыкальный сюрприз, но имя группы, чтобы сохранить интригу, пока держат в секрете.

Семейный отдых: куда пойти с детьми

Провести выходные в компании четвероногих друзей


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 6 и 7 октября, 10.00−19.00

Где: , пр-т Жукова, 44

Сколько: 6,5 взрослый и 6 детям

В течение двух выходных дней выставка «Осень с Догшоу — 2018» будет развлекать шоу-программой, конкурсами, розыгрышами и, конечно, порадует большим количеством пушистых питомцев. На праздник общения с представителями самых разных пород собак вы увидите и собак-гигантов, и любимцев английской королевы Елизаветы II, и самых дорогих собак в мире, и даже древние породы. В этот раз на выставке будет представлено более 200 собак, среди которых около 30 необычных пород. В рамках выставки пройдет костюмированный шоу показ собак-улыбак — экстравагантные образы от кутюрье собачьих мод.

Бонус: в этом году благотворительная акция, приуроченная к Международному Дню защиты животных, пройдет 6 октября в парке . Волонтеры представят своих подопечных котов и собак — бывших бездомных, а ныне привитых, стерилизованных и прирученных. Вход свободный.

Насладиться классикой на Международном фестивале Юрия Башмета


Когда: 7 октября, 19.00

Где: Белорусская государственная филармония, пр-т Независимости, 50

Сколько: от 15 рублей

Купить билет на AFISHA.TUT.BY

Уже в воскресенье в Минске стартует тринадцатый по счету Международный фестиваль Юрия Башмета. Кроме звезд классической музыки и обладателей премии «Грэмми», фестиваль представит мировые премьеры и проекты в необычном формате. 7 октября минчане смогут услышать Народного артиста России — пианиста Николая Луганского. Музыкант исполнит концерт Брамса в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь. Главный дирижер — народный артист Беларуси Александр Анисимов.

Бонус: «Бузова — тоже музыка». Хотите увидеть человека, у которого 13 миллионов фолловеров? Тогда вам на встречу с Ольгой. Певица и телеведущая вновь приедет покорять минскую публику. Концерт состоится днем ранее — 6 октября в 19.00 в Falcon Club. Купить билет

Финал чемпионата Беларуси по дрифтингу


Фото: Валентин Михальцов TUT.BY

Когда: 7 октября, начало в 13.00

Где: , д. Острошицкий Городок

Сколько: от 15 рублей и больше, детям до 6 лет вход бесплатный, с 6 до 12 лет — детский билет стоит 8 рублей

Финальный этап Чемпионата обещает быть интересным — организаторы презентуют новую трассу. На чемпионский кубок Беларуси претендует литовец — Гедиминас Левицкас на каждом этапе показывал стабильно хороший результат. Теперь у него есть все шансы подняться на первую ступеньку подиума. Вместе с ним за лидерство будут бороться вице-чемпион 2017 года гродненец Дмитрий Нагула на Nissan с 3-литровым турбомотором и спортсмен из Минска Андрей Пискарев на BMW с 7-литровым атмосферным двигателем. Гонка обещает быть зрелищной и напряженной. Организаторы подогрели интригу и к закрытию сезона подготовили абсолютно новую локацию.

Сходить на премьеру в кино — «Звезда родилась»


Когда: каждый день по 24 октября

Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Мир», «Берестье», «Комсомолец», «Москва»

Сколько: от 4 рублей

Купить билет в кино на AFISHA.TUT.BY

Почему смотрим: режиссерский дебют Брэдли Купера с Леди Гагой в главных ролях. Понятно, что мюзикл с такими именами в титрах — гарантия зрительского успеха. У критиков, однако, «Звезда родилась» восторгов не вызвал. Леди Гага уже появлялась на экране кино в сезонах «Американской истории ужасов», но эпатажная роль в громком хоррор-шоу не то же самое, что драматическая. Хотя, по идее, ни о какой драме речи идти не будет, разве что с приставкой «мело». По сюжету между героями вспыхивает роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой.

***

Заходите на AFISHA.TUT.BY, выбирайте нужную дату и смотрите, что еще нового и интересного подготовили организаторы мероприятий.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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