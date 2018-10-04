3 небанальных фильма, основанных на реальных событиях

Обещаем: никаких скучных байопиков о сильных личностях. Только захватывающие приключения и напряжение вплоть до финала. Сегодня вместе с VOKA мы отобрали три фильма, основанных на реальных событиях. Причем в них вы, возможно, даже не сразу поверите.



«Рассказ» / The Tale

Режиссер: Дженнифер Фокс. О чем фильм: Пожилая мать успешной документалистки Дженнифер находит ее ранний рассказ — исповедь 13-летней девочки о связи с двумя взрослыми тренерами. Несмотря на свое спокойное отношение к произошедшему, из-за переживаний матери Дженнифер решает встретиться с участниками событий и выяснить подробности.



Такие шокирующие откровения в кино случаются настолько редко, что при просмотре становится не по себе уже только от осознания одного факта — все это абсолютно реальная история самой Дженнифер Фокс, которая в 13-летнем возрасте стала жертвой педофила. Только поняла это лишь много лет спустя. Исповедуется режиссер в форме настолько же увлекательного, насколько жуткого и неуютного триллера о том, что значит растление для маленькой девочки и как ловко разум может ограждать нас от некоего травмирующего опыта.

«Рассказ» — пожалуй, самое мощное #MeToo-высказывание, сделанное еще до появления нашумевшего флэшмоба. Но цель и итог туманного расследования Фокс — не обвинительный манифест, а ответы на важные вопросы о том, каково это признать себя жертвой через 30 лет и почему многие точно также молчат о подобном десятилетиями.



«Затерянный город Z» / The Lost City Of Z

Режиссер: Джеймс Грэй. О чем кино: Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z. Вымысел или реальность? В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z.

Тот самый случай, когда титр «основано на реальных событиях», кажется подвохом. Впрочем, то, что мы мало знаем про экспедицию Фоссета, а если и слышали, все равно представляем ее как нечто фантастическое, объяснимо: на основе рассказов Фоссета Артур Конан Дойл написал свой «Затерянный мир».

Там, где у Грэя заканчивается фантастическое кино, начинается глубоко личная история. Здесь страсть к открытиям и исследованиям сталкивается с желанием быть хорошим семьянином и заботливым отцом. Банальный финт, но в контексте без пяти минут Индианы Джонса такая резкая смена интонации придает эпическому «Затерянному городу Z» необходимые интимные ноты. Если после фильм вы захотите продолжения банкета, обратите внимание на уже книжную новинку этого года — «Людей среди деревьев» Ханьи Янагихары. Отличное продолжение темы исследований и научных открытий, их этической и нравственной стороны.

«Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» / Hymyilevä mies

Режиссер: Юхо Куосманен. О чем фильм: У финского боксера Олли Мяки есть все шансы завоевать титул чемпиона мира в полулегком весе. Он уже преодолел все неудачи, теперь спортсмену из провинциальной глубинки пророчат славу и богатство. Дело за малым: остается сконцентрироваться на решающем поединке, но на пути к триумфу появляется новое испытание — девушка. Олли Мяки все же станет легендой спорта, но не благодаря победе.

Сразу не очень верится, что этот фильм снят по реальным событиям, но да, действительно существует такой боксер Олли Мяки, в 1960-х он был вполне себе звездой европейского бокса и чуть ли не главным человеком в Финляндии. Но картина о нем — не духоподъемный байопик, не «Рокки» по-фински, а обаятельное винтажное кино, воспевающее такое человеческое качество, как скромность. Главный герой, который завтра может стать чемпионом мира, ежится от вспышек камер и фанатских приветствий, и ему бы лучше речку в родной деревне, велосипед и свадьбу, а не вот это вот все.



По сути, маленький и скромный, прямо как сам Олли, «День» — антипод «Ла-Ла Ленда» Дэмьена Шазелла, фильм о том, что счастье и гармония не обязательно должны соседствовать с карьерными успехами. А еще это очень трогательная история любви — не про то, что она все побеждает, а про то, что кто нашел любовь — тот сам во всем и победил.

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