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3 небанальных фильма, основанных на реальных событиях
Обещаем: никаких скучных байопиков о сильных личностях. Только захватывающие приключения и напряжение вплоть до финала. Сегодня вместе с
«Рассказ» / The Tale
Такие шокирующие откровения в кино случаются настолько редко, что при просмотре становится не по себе уже только от осознания одного факта — все это абсолютно реальная история самой Дженнифер Фокс, которая в 13-летнем возрасте стала жертвой педофила. Только поняла это лишь много лет спустя. Исповедуется режиссер в форме настолько же увлекательного, насколько жуткого и неуютного триллера о том, что значит растление для маленькой девочки и как ловко разум может ограждать нас от некоего травмирующего опыта.
«Рассказ» — пожалуй, самое мощное #MeToo-высказывание, сделанное еще до появления нашумевшего флэшмоба. Но цель и итог туманного расследования Фокс — не обвинительный манифест, а ответы на важные вопросы о том, каково это признать себя жертвой через 30 лет и почему многие точно также молчат о подобном десятилетиями.
«Затерянный город Z» / The Lost City Of Z
Тот самый случай, когда титр «основано на реальных событиях», кажется подвохом. Впрочем, то, что мы мало знаем про экспедицию Фоссета, а если и слышали, все равно представляем ее как нечто фантастическое, объяснимо: на основе рассказов Фоссета Артур Конан Дойл написал свой «Затерянный мир».
Там, где у Грэя заканчивается фантастическое кино, начинается глубоко личная история. Здесь страсть к открытиям и исследованиям сталкивается с желанием быть хорошим семьянином и заботливым отцом. Банальный финт, но в контексте без пяти минут Индианы Джонса такая резкая смена интонации придает эпическому «Затерянному городу Z» необходимые интимные ноты. Если после фильм вы захотите продолжения банкета, обратите внимание на уже книжную новинку этого года — «Людей среди деревьев» Ханьи Янагихары. Отличное продолжение темы исследований и научных открытий, их этической и нравственной стороны.
«Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» / Hymyilevä mies
Сразу не очень верится, что этот фильм снят по реальным событиям, но да, действительно существует такой боксер Олли Мяки, в 1960-х он был вполне себе звездой европейского бокса и чуть ли не главным человеком в Финляндии. Но картина о нем — не духоподъемный байопик, не «Рокки» по-фински, а обаятельное винтажное кино, воспевающее такое человеческое качество, как скромность. Главный герой, который завтра может стать чемпионом мира, ежится от вспышек камер и фанатских приветствий, и ему бы лучше речку в родной деревне, велосипед и свадьбу, а не вот это вот все.
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Вместе с VOKA мы отобрали три фильма, основанных на реальных событиях. Причем в них вы, возможно, даже не сразу поверите. *Партнерский материал
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