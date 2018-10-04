Тогда Сейчас: как в СССР добывали гараж для автомобиля

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В 1970-1980-е годы построить гараж было, наверное, еще более сложным делом, чем купить автомобиль. То есть гараж, как и автомобиль, тоже был роскошью для советского человека.

Эта проблема была связана с множеством административных процедур и ограничений. В СССР, в том числе в Белорусской ССР, гаражи строили и получали с разрешения местных органов власти. Делалось это в основном через гаражные кооперативы. При этом нужно было соблюсти большой ряд строго регламентированных требований и правил. В том числе по строительным материалам, обустройству, размерам и расположению гаражей.





Гаражи и техника советских лет

Общая площадь гаража из расчета на одну машину для легкового автомобиля составляла обычно 18 кв. метров, для мотоцикла с коляской — 9 «квадратов».

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Гаражные кооперативы в советские времена были основной возможностью для автовладельца стать еще и обладателем гаража. Возможностью, доступной очень немногим. Можно в этой связи вспомнить фильм «Гараж» Эльдара Рязанова, который как раз в те годы вышел на экраны.

«Гаражный вопрос» для белорусов, как и для большинства граждан СССР, был очень острым.

Дефицит мест для стоянки автомобилей возник с 1960-х годов и с каждым годом становился все более ощутимым.





Новые автомобили в заводских цехах

В Советском Союзе началась массовая автомобилизация. Ее рост сдерживал дефицит автомобилей, но все же потребность в гаражных местах вскоре стала очевидной и для многих неразрешимой проблемой. Оставлять автомобили на улицах на долгое время в те времена не разрешалось. А во дворах для них просто не хватало мест, да и там зачастую их тоже долго хранить не разрешали.





Минск в те годы

Проектами жилых многоэтажных застроек в то время парковочные места в основном, за редким исключением, не предусматривались. Хотя жилье строили активно и много. Так, например, в Минске, по данным, которые приводит Большая советская энциклопедия, в 1972 общая площадь жилого фонда увеличилась в 6,5 раза по сравнению с 1940 годом, или на 9,9 млн квадратных метров.

На начало 1973 года в столице БССР проживало 1037,5 тыс. человек (для сравнения - 237,5 тыс. в 1939-м, 509,5 тыс. в 1959-м, 917 тыс. в 1970-м).

Во дворах многоэтажек не хватало мест для размещения «Москвичей», «Жигулей», «Волг» и «Побед». Гаражей при жилых домах практически не проектировали и не строили, о таких нуждах горожан тогда еще серьезно не задумывались. Машины стояли во дворах, создавая проблемы и пешеходам, и самим владельцам, так как нередки были случаи, когда автомобили обворовывали или даже угоняли.





Улицы Минска

Попасть в ГСК было не просто

Гаражную проблему решали с помощью организации гаражно-строительных кооперативов. Однако стать их членом, чтобы получить гараж, было сложно. Для создания ГСК нужно было получать разрешение в районном или городском райисполкоме. Местные власти утверждали решение о месте для размещения гаражей, и это часто занимало много времени. Участники ГСК должны были заплатить пай.





Гараж

Были и льготники, для которых делали исключение и им разрешали ставить индивидуальные гаражи во дворах домов. Это были заслуженные фронтовики, инвалиды войны.

Получив в бессрочное пользование земельный участок, ГСК начинал строить гараж. Предварительно от ГСК требовалось внести в банк средства в сумме полной стоимости строительства. Строить можно было только по типовым проектам.

Требования к участникам ГСК были жесткими

Кооперативные гаражи запрещалось продавать в целом или частями, организациям или отдельным лицам. Продать имущество кооператива можно было только в связи с его ликвидацией.

Автовладелец мог приобрести машиноместо или бокс только для одной машины, причем в постоянное пользование, а не в собственность.

Один автолюбитель не мог входить в несколько ГСК. Интересно, что члены кооператива и их семьи могли лично участвовать в строительстве гаража и эта работа зачитывалась в счет пая правлением ГСК.