Дореволюционный дом в центре Витебска намерены превратить в особняк с бассейном и гаражом

Зданию № 4 на улице Крылова в Витебске — более века. Новый владелец собирается реконструировать его под одноквартирный жилой дом с бассейном и гаражом.



Фото: domofoto.ru

Городские власти объявили об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта «Реконструкция административно-хозяйственного здания по ул. Крылова, 4 в г. Витебске под одноквартирный жилой дом».

Здание является историко-культурной ценностью 3-й категории. В конце XIX века этот дом построил портной Шнер. После его смерти недвижимость перешла его вдове. Изначально особняк был меньшим и двухэтажным. Третий этаж накануне Первой мировой войны надстроила семья Живов, которая здесь поселилась. Такие сведения сообщает про это здание краевед Аркадий Подлипский (Серия «Биография витебского дома». Выпуск VII. «Улица Комиссара Крылова»).

В советское время здание использовали как административное, в частности, тут размещалось районное подразделение милиции.

Здание 6 раз выставляли на торги. Год назад дом продали с аукциона почти за 300 тысяч рублей. По условиям торгов владелец имеет право разместить в нем объект административного, общественного, торгового или бытового назначения (за исключением оказания ритуальных услуг и игорного бизнеса), а также использовать под жилье.

Новый собственник здания и прилегающего земельного участка — Надежда Подгайская. Судя по всему, это дочь бизнесмена Сергея Подгайского, создавшего в 1991 году компанию «Энергокомплект». Как сообщал «Ежедневник», в 2014 году он занимал 12-ю строчку в топ-50 деловых людей Витебщины.

Владелица дома № 4 планирует реконструировать здание под одноквартирный жилой дом с устройством встроенного гаража на два автомобиля и бассейна. Архитектурно-планировочную концепцию объекта разработало ОДО «Дизайн­студия «НОТАБЕНЕ».

Гараж должны пристроить к цокольному этажу, бассейн спроектирован наружным крытым площадью 890,9 кв. м. Также в доме появится мини-котельная на газовом топливе с двумя котлами Vitodens 200­W Viessmann, они будут отапливать здание с помощью радиаторов и «теплого пола».

Старые перекрытия из мелкоразмерных железобетонных плит по металлическим балкам и деревянного настила по деревянным балкам собираются заменить на монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Наружные стены утеплят изнутри минераловатными плитами толщиной 140 мм, а кровлю — минеральной ватой толщиной 270 мм.

Общественные обсуждения проекта пройдут с 6 октября по 4 ноября. Отчет об ОВОС доступен на сайте горисполкома. С документацией, в том числе с отчетом об ОВОС, можно ознакомиться по адресу: ул. П. Бровки, 13А/20, офис 113, ООО «Витебск Инженер Сервис», электронный адрес: vis1604@mail.ru, сайт , телефоны: 8 0212 64-70-29, +375 29 235−76−90 (в рабочие дни с 8.00 до 17.00, контактное лицо: инженер технического надзора Валерий Николаевич Неушев). Здесь же принимают замечания и предложения по отчету об ОВОС. Заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, а также о о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направлять в администрацию Октябрьского района: 210 029, Витебск, ул. Смоленская, 9 (в течение 10 рабочих дней с начала проведения общественных обсуждений).