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Дореволюционный дом в центре Витебска намерены превратить в особняк с бассейном и гаражом
Зданию № 4 на улице Крылова в Витебске — более века. Новый владелец собирается реконструировать его под одноквартирный жилой дом с бассейном и гаражом.
Городские власти
Здание является историко-культурной ценностью 3-й категории. В конце XIX века этот дом построил портной Шнер. После его смерти недвижимость перешла его вдове. Изначально особняк был меньшим и двухэтажным. Третий этаж накануне Первой мировой войны надстроила семья Живов, которая здесь поселилась. Такие сведения сообщает про это здание краевед Аркадий Подлипский (Серия «Биография витебского дома». Выпуск VII. «Улица Комиссара Крылова»).
В советское время здание использовали как административное, в частности, тут размещалось районное подразделение милиции.
Здание 6 раз выставляли на торги. Год назад дом продали с аукциона почти за 300 тысяч рублей. По условиям торгов владелец имеет право разместить в нем объект административного, общественного, торгового или бытового назначения (за исключением оказания ритуальных услуг и игорного бизнеса), а также использовать под жилье.
Новый собственник здания и прилегающего земельного участка — Надежда Подгайская. Судя по всему, это дочь бизнесмена Сергея Подгайского, создавшего в 1991 году компанию «Энергокомплект». Как
Владелица дома № 4 планирует реконструировать здание под одноквартирный жилой дом с устройством встроенного гаража на два автомобиля и бассейна. Архитектурно-планировочную концепцию объекта разработало ОДО «Дизайнстудия «НОТАБЕНЕ».
Гараж должны пристроить к цокольному этажу, бассейн спроектирован наружным крытым площадью 890,9 кв. м. Также в доме появится мини-котельная на газовом топливе с двумя котлами Vitodens 200W Viessmann, они будут отапливать здание с помощью радиаторов и «теплого пола».
Старые перекрытия из мелкоразмерных железобетонных плит по металлическим балкам и деревянного настила по деревянным балкам собираются заменить на монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Наружные стены утеплят изнутри минераловатными плитами толщиной 140 мм, а кровлю — минеральной ватой толщиной 270 мм.
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Зданию № 4 на улице Крылова в Витебске - более века. Новый владелец собирается реконструировать его под одноквартирный жилой дом с бассейном и гаражом.
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