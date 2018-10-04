ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гомельские медики готовы транспортировать в Беларусь пострадавших в ДТП в Николаевской области

05.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Гомельские медики готовы транспортировать в Беларусь пострадавших в ДТП в Николаевской области

Гомельские медики готовы транспортировать в Беларусь пострадавших в ДТП в Николаевской области (Украина) белорусов. Об этом сообщил во время брифинга начальник главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Игорь Баранов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время речь идет о транспортировке троих пострадавших в аварии жителей региона для продолжения оказания медицинской помощи в Гомельской областной клинической больнице. Планируется, что реанимобили отправятся за пациентами утром 5 октября", - отметил Игорь Баранов. В пути их будут сопровождать гомельские медики. По его словам, в Кривоозерской центральной районной больнице находятся шестеро белорусов: двое жителей Чечерска, женщина из Чечерского района, двое гомельчан и уроженец Гомельской области, который проживает в Минске. Двое из них - в тяжелом состоянии - под наблюдением врачей отделения реанимации. Состояние четырех пациентов оценивается как средней степени тяжести, они размещены в хирургических отделениях больницы.

"Специалисты Николаевской областной больницы прибыли в Кривоозерскую, где проводят дополнительные диагностические, лечебные, в том числе оперативные мероприятия. Держим связь с украинскими коллегами, координируем свою работу с Министерством здравоохранения Беларуси", - уточнил начальник главного управления здравоохранения. Вопрос транспортировки других пациентов будет рассмотрен в ближайшее время с учетом их состояния и возможности по медицинским показаниям перенести дорогу. "Все нюансы по этому поводу решаются во взаимодействии с украинскими врачами. Транспортировка - выверенный медицинский шаг. Ответственность взаимная", - подчеркнул Игорь Баранов.

По информации украинских медиков, состояние пациентов стабильное, их жизни ничего не угрожает. Как сообщалось, ДТП произошло сегодня, 4 октября, около шести утра на 290-м км автодороги Одесса-Киев вблизи села Мазурово Кривоозерского района Николаевской области. Микроавтобус "Мерседес-Бенц Спринтер" на белорусских номерах столкнулся с грузовым подъемным краном Mitsubishi, который двигался впереди в попутном направлении. В аварии пострадали шестеро граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет, в том числе водитель микроавтобуса, а также 30-летний житель Киева. Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко держит на личном контроле ситуацию с белорусами, пострадавшими в ДТП в Николаевской области Украины.


Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельские медики готовы транспортировать в Беларусь пострадавших в ДТП в Николаевской области (Украина) белорусов. Об этом сообщил во время брифинга...
 
Новости дня
Новости разные
 
Три реанимобиля из Гомеля отправились за пострадавшими в ДТП в Николаевскую область
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Маяк Преднепровья
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика