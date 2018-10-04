Гомельские медики готовы транспортировать в Беларусь пострадавших в ДТП в Николаевской области (Украина) белорусов. Об этом сообщил во время брифинга начальник главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Игорь Баранов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время речь идет о транспортировке троих пострадавших в аварии жителей региона для продолжения оказания медицинской помощи в Гомельской областной клинической больнице. Планируется, что реанимобили отправятся за пациентами утром 5 октября", - отметил Игорь Баранов. В пути их будут сопровождать гомельские медики. По его словам, в Кривоозерской центральной районной больнице находятся шестеро белорусов: двое жителей Чечерска, женщина из Чечерского района, двое гомельчан и уроженец Гомельской области, который проживает в Минске. Двое из них - в тяжелом состоянии - под наблюдением врачей отделения реанимации. Состояние четырех пациентов оценивается как средней степени тяжести, они размещены в хирургических отделениях больницы.

"Специалисты Николаевской областной больницы прибыли в Кривоозерскую, где проводят дополнительные диагностические, лечебные, в том числе оперативные мероприятия. Держим связь с украинскими коллегами, координируем свою работу с Министерством здравоохранения Беларуси", - уточнил начальник главного управления здравоохранения. Вопрос транспортировки других пациентов будет рассмотрен в ближайшее время с учетом их состояния и возможности по медицинским показаниям перенести дорогу. "Все нюансы по этому поводу решаются во взаимодействии с украинскими врачами. Транспортировка - выверенный медицинский шаг. Ответственность взаимная", - подчеркнул Игорь Баранов.

По информации украинских медиков, состояние пациентов стабильное, их жизни ничего не угрожает. Как сообщалось, ДТП произошло сегодня, 4 октября, около шести утра на 290-м км автодороги Одесса-Киев вблизи села Мазурово Кривоозерского района Николаевской области. Микроавтобус "Мерседес-Бенц Спринтер" на белорусских номерах столкнулся с грузовым подъемным краном Mitsubishi, который двигался впереди в попутном направлении. В аварии пострадали шестеро граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет, в том числе водитель микроавтобуса, а также 30-летний житель Киева. Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко держит на личном контроле ситуацию с белорусами, пострадавшими в ДТП в Николаевской области Украины.





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