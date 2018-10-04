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Три реанимобиля из Гомеля отправились за пострадавшими в ДТП в Николаевскую область

05.10.2018 09:22 — Разное | БелТА  
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5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три реанимобиля Гомельской облбольницы отправились сегодня утром в Николаевскую область за пострадавшими 4 октября в ДТП белорусами, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Гомельской областной клинической больницы Владимир Бугаков.

По состоянию на утро 5 октября готовы к транспортировке четверо белорусов, госпитализированных в Кривоозерской центральной районной больнице. За ними отправились три реанимационные бригады Гомельской областной клинической больницы. Планируется, что сегодня к вечеру пострадавших в аварии доставят в Беларусь.

В облбольнице готовы принять пациентов для продолжения оказания медицинской помощи. По предварительной информации, в госпитализации нуждаются трое. Тем не менее гомельские специалисты оценят тяжесть состояния и четвертого, после чего будет принято решение о его лечении.

Двое остальных находятся под наблюдением врачей отделения реанимации Кривоозерской центральной райбольницы. По информации украинских медиков, состояние пациентов стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Вопрос их транспортировки в Беларусь будет рассмотрен с учетом состояния и возможности перенести дорогу. Все нюансы по этому поводу решаются во взаимодействии гомельских медиков с украинскими коллегами.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло утром 4 октября на 290-м км автодороги Одесса-Киев вблизи села Мазурово Кривоозерского района Николаевской области. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на белорусских номерах столкнулся с грузовым подъемным краном Mitsubishi, который двигался впереди в попутном направлении.

В аварии пострадали семь человек: шестеро граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет, в том числе водитель микроавтобуса, а также 30-летний житель Киева. С телесными повреждениями разной степени тяжести они были госпитализированы.

Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко держит на личном контроле ситуацию с белорусами, пострадавшими в ДТП в Николаевской области Украины.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три реанимобиля Гомельской облбольницы отправились сегодня утром в Николаевскую область за пострадавшими 4 октября в ДТП...
 
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