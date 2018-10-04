В Гомельской области назвали победителей «Педагогического Олимпа»



Более 440 учителей из разных районов Гомельской области прибыли в Дом учащихся и работников учреждений профессионального образования на церемонию награждения победителей регионального конкурса «Педагогический Олимп» и праздничный концерт, посвященные Дню учителя, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, «Человеком-легендой» назван профессор кафедры акмеологии Гомельского областного института развития образования Николай Кухарев. В номинации «Хвала рукам, что пахнут хлебом» лучшим признан учитель физической культуры Оторского комплекса ясли-сад — базовая школа Чечерского района Дмитрий Михайлов. «С творчеством через всю жизнь» идет преподаватель Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.Выготского Владимир Пархоменко. Первенство в номинации «Талантливый человек талантлив во всем» присуждено учителю трудового обучения Петриковской районной гимназии Петру Стрельчене. Звание «Педагог-мастер» присвоено педагогу дополнительного образования Центра юных пожарных в Мозыре Алексею Борунову.

С профессиональным праздником педагогов поздравили представители Гомельского облисполкома, начальник главного управления образования Сергей Порошин, председатель областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Николай Филипцов. Талантливые педагоги отмечены грамотами Министерства образования Беларуси, облисполкома, областного Совета депутатов.

Свои поздравления для учителей подготовили и в областной организации ОО «Белая Русь». Они отметили труд педагогов по подготовке выпускников 2018 года, получивших 100-балльные сертификаты на централизованном тестировании.

В областном Доме учащихся и работников учреждений профессионального образования размещены выставки работ декоративно-прикладного, художественного творчества. Яркие кадры из школьных будней представлены на фотоэкспозиции «Остановись, мгновение: кадры из жизни учителя».

Подарком для всех присутствующих станет праздничный концерт, подготовленный учащимися и педагогами учреждений образования области.