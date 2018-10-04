ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Потухшая чемпионская интрига и вскочит ли Брест в уходящий вагон Лиги Европы. Анонс 24-го тура ЧБ

05.10.2018 09:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A
Партнер проекта

5 октября начнется 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу, после которого наступит международная пауза, во время которой наша сборная сыграет два важнейших матча.

Интрига в национальном первенстве, видимо, умерла после «класико». БАТЭ за семь туров до конца чемпионата опережает соперников на 12 очков. Напомним, что у лидирующей шестерки есть еще по игре в запасе, которые будут сыграны 31 октября.

Чтобы интрига возродилась, команде из Борисова надо проиграть четыре матча, при условии что ближайшие соперники будут побеждать. Вы верите в это? Впрочем, в футболе возможно все. Особенно после крупного поражения у себя на поле от греческого ПАОКа в Лиге Европы.


БАТЭ — чемпион? Фото: Александр Какшинский, TUT.BY

Что же, будем с интересом наблюдать за борьбой за серебряные награды, на которые претендуют три клуба. У «Шахтера» с минским «Динамо» по 45 очков, у «Витебска» — 44.

Как и год назад, будем смотреть за героическими попытками футболистов и тренерского штаба брестского «Динамо» преодолевать проблемы, которые им придумало руководство своими неоднозначными решениями по ходу сезона. Команда все еще настроена побороться за попадание в Лигу Европы через чемпионат страны. Но для этого им надо отыграть шесть баллов у «Витебска», который спустя 20 лет может вернуться в Европу.

Для команды Ясинского пришла хорошая новость от федерации футбола. Удовлетворено ходатайство Бруно Фурлана, который сыграет в матче этого тура против «Слуцка». Он отбыл двухматчевую дисквалификацию, и ему установлен шестимесячный испытательный срок.

В подвале турнира два минских клуба — новички «вышки» — и могилевский «Днепр», ведут борьбу за выживание. Матчами с участием столичного «Торпедо» и «Луча» 5 октября стартует тур в Минске.

Все игры можно смотреть на VOKA.TV.

«Торпедо» (Минск) — ФК «Минск». 16.00;

ФК «Городея» — «Луч». 19.00.

6 октября зрители увидят еще три матча:

ФК «Слуцк» — ФК «Витебск». 14.00;

«Днепр» — «Динамо» (Брест). 16.00;

ФК «Гомель» — «Шахтер». 18.00.

7 октября тур завершится тремя играми:

«Ислочь» — БАТЭ. 14.30;

«Торпедо-БелАЗ» — «Неман». 16.30;

«Динамо» (Минск) — ФК «Смолевичи». 18.30.

Положение в чемпионате перед 24-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 22 18 3 1 40 13 57
2 Шахтер 22 13 6 3 29 11 45
3 Динамо (Минск) 22 13 6 3 26 13 45
4 ФК Витебск 22 13 5 4 35 15 44
5 Динамо (Брест) 22 10 8 4 38 23 38
6 Неман 23 11 5 7 28 22 38
7 Торпедо-БелАЗ 22 11 4 7 22 16 37
8 ФК Слуцк 23 11 3 9 25 21 36
9 ФК Гомель 23 7 5 11 14 25 26
10 ФК Минск 23 5 8 10 25 27 23
11 ФК Смолевичи 23 5 6 12 17 27 21
12 ФК Городея 23 5 6 12 16 27 21
13 Ислочь 23 4 9 10 12 27 21
14 Луч 23 3 7 13 19 37 16
15 Торпедо (Минск) 23 3 6 14 13 32 15
16 Днепр 23 2 7 14 11 34 13

Партнер проекта:

Опрос

Сумеет ли брестское "Динамо" зацепиться за Лигу Европы?

23 голоса

Результаты опроса

 
Теги: Новости, Брест
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интрига в национальном первенстве, видимо, умерла после "класико". БАТЭ за семь туров до конца чемпионата опережает соперников на 12 очков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прямая линия с первым заместителем председателя райисполкома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Маяк Преднепровья
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика