Минфин Беларуси озвучил сумму госдолга





Государственный долг Беларуси по состоянию на 1 сентября 2018 года составил 44 миллиарда рублей.

Такие данные обнародовало Министерство информации.

Согласно сведениям ведомства, с января по август (включительно) госдолг страны увеличился на 1,8млрд. рублей или на 4,3%.

Внешний государственный долг зафиксирован на уровне 16,6млрд. долларов.

С начала года он сократился на 1% или на 173,1млн. долларов. Внутренний госдолг достиг значения в 9,5млрд. рублей – рост за 8 месяцев составил 4,1% или 373,3 миллиона рублей.