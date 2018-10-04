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Минфин Беларуси озвучил сумму госдолга
05.10.2018 — Разное | Свислочская газета
Государственный долг Беларуси по состоянию на 1 сентября 2018 года составил 44 миллиарда рублей.
Такие данные обнародовало Министерство информации.
Согласно сведениям ведомства, с января по август (включительно) госдолг страны увеличился на 1,8млрд. рублей или на 4,3%.
Внешний государственный долг зафиксирован на уровне 16,6млрд. долларов.
С начала года он сократился на 1% или на 173,1млн. долларов. Внутренний госдолг достиг значения в 9,5млрд. рублей – рост за 8 месяцев составил 4,1% или 373,3 миллиона рублей.
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Государственный долг Беларуси по состоянию на 1 сентября 2018 года составил 44 миллиарда рублей.
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