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Минфин Беларуси озвучил сумму госдолга

05.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Минфин Беларуси озвучил сумму госдолга

Государственный долг Беларуси по состоянию на 1 сентября 2018 года составил 44 миллиарда рублей. 

 

Такие данные обнародовало Министерство информации.

Согласно сведениям ведомства, с января по август (включительно) госдолг страны увеличился на 1,8млрд. рублей или на 4,3%.

Внешний государственный долг зафиксирован на уровне 16,6млрд. долларов.

С начала года он сократился на 1% или на 173,1млн. долларов. Внутренний госдолг достиг значения в 9,5млрд. рублей – рост за 8 месяцев составил 4,1%  или 373,3 миллиона рублей.

 

Белновости.

 
 
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Государственный долг Беларуси по состоянию на 1 сентября 2018 года составил 44 миллиарда рублей. 
 
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