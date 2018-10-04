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В районе пограничного перехода «Берестовица» строится транспортно-логистический центр

05.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В районе пограничного перехода «Берестовица» строится транспортно-логистический центр
Пять лет назад облисполком заключил инвестиционный договор с ООО «ВЛАТЕ Логистик», согласно которому до конца нынешнего года на погранпереходе появится транспортно-логистический центр. Затем в проект были внесены корректировки. Также потребовалось время, чтобы с отведенного земельного участка под строительство  вынести часть высоковольтной линии напряжением 10 кВ.
Был заключен договор подряда с ОАО «Гроднопромстрой» на подготовку площадки, и с осени прошлого года строители приступили к работе. В июне нынешнего года определен  генподрядчик – ООО «Кардена» из Гродно. Сейчас строительно-монтажные работы активизировались, идет устройство инженерных сетей, одновременно ведется закупка оборудования.
Инвестор вкладывает в строительство транспортно-логистического центра 12 миллионов рублей и создает здесь 80 новых рабочих мест.
Гродненская правда.
 
Теги: Гродно
 
 
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Пять лет назад облисполком заключил инвестиционный договор с ООО «ВЛАТЕ Логистик», согласно которому до конца нынешнего года на погранпереходе появится...
 
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