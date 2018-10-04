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В Могилеве и Могилевском районе в рамках кампании по вакцинации против гриппа намерены привить более 165 тысяч человек

05.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В Могилеве и Могилевском районе в рамках кампании по вакцинации против гриппа намерены привить более 165 тысяч человекВ Могилеве и Могилевском районе в рамках кампании по вакцинации против гриппа намерены привить более 165 тысяч человек. В том числе на бесплатной основе (за счет республиканского и местного бюджетов) более 132 тысяч человек. Об этом на состоявшейся пресс-конференции в пресс-центре Информационного агентства «Могилевские ведомости» сообщил заместитель главного врача – государственного санитарного врача города Могилева и Могилевского района Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии Валерий Нечай.

По его словам, для того, чтобы подготовиться к эпидсезону 2018-2019 годов Министерством здравоохранения поставлена задача привить против гриппа не менее 40% населения на каждой административной территории, в том числе группы риска на 75%. Это дети от 6 месяцев до 3 лет, дети с трех лет и взрослые с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет, лица с иммуносупрессией, беременные, лица из учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, медицинские работники, школьники, учащиеся и работники средних специальных и высших учреждений образования, лица, находящиеся в контакте с пациентами с хронической патологией, а также в контакте с детьми до 6 месяцев. Также частично на бесплатной основе будут прививаться работники служб ЖКХ, энергообеспечения, связи. Решением горисполкома рекомендовано предприятиям, организациям и учреждениям Могилева выделить финансовые средства для закупки противогриппозных вакцин.

Принимавшая участие в пресс-конференции заместитель главного врача по медицинской части Могилевской центральной поликлиники Алла Ляхович обратила внимание на то, что остальное население города и района может привиться на платной основе, обратившись в любую поликлинику и в Могилевскую областную детскую больницу.

По информации заведующей отделом эпидемиологии Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии Натальи Просолович благодаря проводимой иммунизации последние 7 лет эпидемии гриппа в городе и районе не регистрировались (последняя была в 2011 году), детские учреждения не закрывались, предприятия работали в обычном режиме.

mogilevnews.by

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве и Могилевском районе в рамках кампании по вакцинации против гриппа намерены привить более 165 тысяч человек. В том
 
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