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Троих белорусов, попавших в ДТП в Украине, привезут в Гомель

05.10.2018 08:38 — Разное | UDF  
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Фото: Национальная полиция Украины
Автоавария произошла утром в четверг в Николаевской области, пишет "Беларусь сегодня".

Микроавтобус "Mercedes Sprinter" с белорусскими номерами врезался в подъемный кран "Mitsubishi", который ехал в попутном направлении. По одной из версий, во время движения водитель заснул, по другой — не справился с управлением во время обгона.

В микроавтобусе было 8 человек, пострадали 7 из них. Среди пострадавших 6 граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет, двое в реанимации, остальные — в хирургии и травматологии в больнице поселка Кривое Озеро. На помощь местным врачам приезжали медики из Николаева.

Транспортировка троих белорусов на родину назначена на пятницу. Они будут проходить лечение в Гомельской областной клинической больнице. На дорогу потребуется около 12 часов. Везти их будут в реанимобиле.

Пятеро белорусов (четыре мужчины и женщина) — жители Чечерского района Гомельской области, один — из Минска.

Владелец автомобиля не получал лицензии на совершение регулярных перевозок.

 
Теги: Минск
 
 
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Владелец автомобиля не получал лицензии на совершение регулярных перевозок.
 
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