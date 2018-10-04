|
Троих белорусов, попавших в ДТП в Украине, привезут в Гомель
Фото: Национальная полиция Украины
Микроавтобус "Mercedes Sprinter" с белорусскими номерами врезался в подъемный кран "Mitsubishi", который ехал в попутном направлении. По одной из версий, во время движения водитель заснул, по другой — не справился с управлением во время обгона.
В микроавтобусе было 8 человек, пострадали 7 из них. Среди пострадавших 6 граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет, двое в реанимации, остальные — в хирургии и травматологии в больнице поселка Кривое Озеро. На помощь местным врачам приезжали медики из Николаева.
Транспортировка троих белорусов на родину назначена на пятницу. Они будут проходить лечение в Гомельской областной клинической больнице. На дорогу потребуется около 12 часов. Везти их будут в реанимобиле.
Пятеро белорусов (четыре мужчины и женщина) — жители Чечерского района Гомельской области, один — из Минска.
Владелец автомобиля не получал лицензии на совершение регулярных перевозок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владелец автомобиля не получал лицензии на совершение регулярных перевозок.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)