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Как белорусский коллекционер автомобилей пополняет российскую казну

05.10.2018 08:07 — Разное | UDF  
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Предприятие с белорусским капиталом вошло в топ-200 крупнейших российских экспортеров, обеспечивших в 2017 году основные объемы валютных поступлений в бюджет РФ.

В этот список попала нефтедобывающая компания «Юкола-нефть», принадлежащая известному коллекционеру старинных автомобилей и владельцу минского рок-клуба TNT Валерию Шумскому.

Согласно рейтингу издания «Эксперт» ООО «Юкола-нефть» заняло 134-е место. В прошлом году объем экспортных поставок компании составил 108,4 млн долларов, что на 51,3% больше, чем в 2016-м.

ООО «Юкола-нефть» было создана в 2002 году бывшим белорусским автодилером Валерием Шумским, и в настоящее время добывает нефть на нескольких месторождениях Саратовской и Самарской областей. В 2017 году компания добыла свою 2,5 млн тонну нефти с начала операций на российском рынке, а в 2018 году планирует достичь показателя в 3 млн тонн.

Кстати, «Юкола-нефть» входила в топ-200 крупнейших экспортеров России и по итогам 2016 года. Тогда она заняла в нем 159-е место с объемом экспорта 71,7 млн долларов.

Крупнейшим экспортером России по итогам прошлого года стала «НК «Роснефть», продавшая покупателям в 59 странах нефтегазового сырья и продуктов его переработки на сумму 57 млрд долларов (прирост на 27,2%).

«Газпром» с объемом 48,9 млрд долларов занял второе место, компания оперирует на рынках 68 стран. Третье место – у «Лукойла» (20,7 млрд долларов).

Первая 25-как крупнейших экспортеров России практически полностью состоит из представителей нефтегазового, нефтехимического и металлургического секторов. Исключениями в верхней части рейтинга являются «Рособоронэкспорт», «Транснефть» и Госкорпорация «Росатом».

В тоже время в топ-200 вошли пищевые холдинги «Астон», «Эфко», «Солнечные продукты», НМЖК, «НЭФИС», а также известный производитель ювелирных изделий «Адамас».

Есть в рейтинге и российские дочки транснациональных корпораций: компании «Каргилл», «Нокиан шина», «Группа Монди», «Бритиш американ тобакко», «Фольксваген груп рус», «Интернешнл пейпер», «Пирелли тайр Руссия», «Рено Россия», «Марс», «Самсунг электроникс рус Калуга», «ИКЕА Индастри», «Филип Моррис».

 
 
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Предприятие с белорусским капиталом вошло в топ-200 крупнейших российских экспортеров по валютным поступлениям в бюджет.
 
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