Россия заняла второе место после Индии по числу смертей во время селфи





Специалисты Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS), которые стали авторами исследования, изучили мировые новости разных лет по ключевым словам. По их данным, 259 человек погибли с октября 2011 года по ноябрь 2017-го в результате несчастных случаев, произошедших во время попытки сделать селфи. При этом больше половины — 159 человек — пострадали в Индии. В России таких случаев 16, в США — 14, а в Пакистане — 11.Средний возраст погибших при создании селфи, как указывается в исследовании, — приблизительно 23 года.Специалисты отметили, что большинство (около 72 процентов) погибших в мире — мужчины младше 30 лет. При том, что женщины делают селфи чаще мужчин, они редко рискуют, фотографируясь, например, на краю скалы или на крыше небоскреба, как это делают мужчины.В докладе также указано, что с 2016 по 2017 год специалисты выявили больше смертей при создании селфи, чем с 2014 по 2015 год. Это связали с частым использованием мобильных телефонов, расширением функций для съемки и высокой доступностью селфи-палок.При этом сами исследователи отмечают, что в докладе учитывается не все случаи смерти при создании селфи, потому что значительное их количество не регистрируется в развивающихся странах.