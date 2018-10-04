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Молодежь Сморгонщины за безопасность!

05.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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В Сморгонском районе в рамках акции «Молодежь за безопасность», проводимой с 24 сентября, работники МЧС, члены Сморгонского отделения БМООСП средней школы №1 райцентра совместно с представителями УТЦСОН «Теплый дом» и БДПО посетили с оказанием шефской помощи семьи ветеранов и пенсионеров-инвалидов, проживающих в сельской местности.

Молодежь Сморгонщины за безопасность!

В деревне Ордея ребята помогли в сборе яблок, принесли питьевой воды из колодца в дом, перенесли картошку в хозяйственную постройку, ведь сделать такую работу пожилой хозяйке совсем непросто.

При посещении домовладения ещё одного ветерана выяснилось, что семья уже в городе, однако их квартира не оборудована автономными пожарными извещателями. На следующий же день представитель добровольного пожарного общества Ольга Апанасович позаботилась о том, чтобы жилище уважаемых людей было надёжно защищено от огненной беды.

Заместитель начальника районного отдела по ЧС Николай Шиш от имени всех спасателей района поздравил ветеранов с Днём пожилых людей, пожелал крепкого здоровья, благополучия и всегда пребывать в «боевом» настроении.

Молодежь Сморгонщины за безопасность!

Молодежь Сморгонщины за безопасность!

Молодежь Сморгонщины за безопасность!

Молодежь Сморгонщины за безопасность!

Молодежь Сморгонщины за безопасность!

Молодежь Сморгонщины за безопасность!

Молодежь Сморгонщины за безопасность!

Молодежь Сморгонщины за безопасность!

Молодежь Сморгонщины за безопасность!

 МЧС Гродненской области

 
 
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В Сморгонском районе в рамках акции «Молодежь за безопасность», проводимой с 24 сентября, работники МЧС, члены Сморгонского отделения БМООСП средней школы №1...
 
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