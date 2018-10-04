Молодежь Сморгонщины за безопасность!

В Сморгонском районе в рамках акции «Молодежь за безопасность», проводимой с 24 сентября, работники МЧС, члены Сморгонского отделения БМООСП средней школы №1 райцентра совместно с представителями УТЦСОН «Теплый дом» и БДПО посетили с оказанием шефской помощи семьи ветеранов и пенсионеров-инвалидов, проживающих в сельской местности.







В деревне Ордея ребята помогли в сборе яблок, принесли питьевой воды из колодца в дом, перенесли картошку в хозяйственную постройку, ведь сделать такую работу пожилой хозяйке совсем непросто.

При посещении домовладения ещё одного ветерана выяснилось, что семья уже в городе, однако их квартира не оборудована автономными пожарными извещателями. На следующий же день представитель добровольного пожарного общества Ольга Апанасович позаботилась о том, чтобы жилище уважаемых людей было надёжно защищено от огненной беды.

Заместитель начальника районного отдела по ЧС Николай Шиш от имени всех спасателей района поздравил ветеранов с Днём пожилых людей, пожелал крепкого здоровья, благополучия и всегда пребывать в «боевом» настроении.























































МЧС Гродненской области