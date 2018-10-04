ЕАЭС выручит БелАЭС: нужна ли евразийским союзникам белорусская электроэнергия?

Маненок: Шанс конкурировать на едином рынке ЕАЭС есть





"Завтра твоей страны" . Беларусь намерена продавать электроэнергию с БелАЭС на едином энергетическом рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила замминистра энергетики Ольга Прудникова, пишет





Запустить первый энергоблок БелАЭС власти обещают к концу 2019 года. А летом того же года государства ЕАЭС планируют подписать договор о создании единого электроэнергетического рынка. К этому времени Беларуси предстоит создать и свой внутренний рынок электроэнергии и гармонизировать его с законодательствами стран-членов ЕАЭС. Проект закона, в котором предусмотрено реформирование энергетической отрасли и создание оптового и розничного рынков, находится на рассмотрении в парламенте, рассказывает экономический обозреватель Татьяна Маненок.





Она отмечает, что белорусские энергетики сделали большую работу по модернизации существующих мощностей энергетической системы. Во многом этому помогли китайские кредиты. Теперь по своей эффективности белорусские энергомощности считаются одними из лучших на территории СНГ. Поэтому теоретически возможность поставок белорусской электроэнергии на соседние рынки есть.





− Если Беларуси действительно удастся пересмотреть в лучшую сторону условия «атомного» кредита и не допустить повышения стоимости электроэнергии, если будет снижаться перекрестное субсидирование и определенную часть затрат возместит население, и вместе с этим будет создана биржа с прозрачными условиями торгов, то определенный шанс конкурировать на едином рынке ЕАЭС у нас есть, − подчеркивает Татьяна Маненок.





Злотников: Нас ждут большие убытки





Но это в теории. На практике конкурентоспособность Беларуси на едином рынке будет зависеть от цены на электроэнергию после ввода в эксплуатацию БелАЭС. Учитывая, что Беларуси предстоит расплачиваться с Россией по кредиту, то вместе с возвратом инвестиций на возведение атомной станции в Островце, это отразится на тарифах. Окончательных расчетов по стоимости электроэнергии пока в открытом доступе нет.





-- Мне до сих пор никто вразумительно не доложил, как АЭС будет встроена в систему энергетики страны! – заявлял Алякcандр Лукашенко в своём Послании белорусскому народу и парламенту 24 апреля нынешнего года.





По словам экономиста Леонида Злотникова, белорусские чиновники могут неправильно посчитать эффективность экспорта электроэнергии.





− Когда считали, выгодно ли строительство АЭС, какая будет себестоимость электроэнергии, то определили, что она будет низкой. Тогда пришли к выводу, что сможем продавать ее на Запад, − говорит эксперт.





По его мнению, в тех расчетах не учли, как потом «отбить» капитальные вложения и вернуть кредит в 10 миллиардов долларов, взятый на строительство БелАЭС. Если стоимость электроэнергии будет формироваться с учетом возврата вложенного в проект капитала, то она будет намного выше, чем у соседей.





-- В таком случае конкурировать со странами ЕАЭС на едином рынке будет трудно, -- полагает экономист.





Он подчеркивает, что проект строительства БелАЭС сопровождался красивыми лозунгами об атомной державе без каких-либо экономических обоснований.





− Если будут работать оба блока, то можно говорить лишь о минимизации убытков. Если же будет работать только один блок, то нас ждут большие убытки, − прогнозирует Леонид Злотников.









Быстрик: Покупать белорусскую электроэнергию в больших объемах странам ЕАЭС смысла нет





Беларусь могла бы экспортировать электроэнергию в Литву, так как отключение стран Балтии от системы БРЭЛЛ ожидается только к 2025 году, а экономические механизмы торговли уже налажены.





Кстати, благодаря удешевлению российского газа Беларусь в январе-июле этого года в 9 раз увеличила экспорт электроэнергии в Литву. Но потенциал роста экспорта на этот рынок небольшой из-за относительно низкого уровня потребления электроэнергии литовцами.





К тому же политические разногласия Минска и Вильнюса по вопросам безопасности строительства БелАЭС, скорее всего, сведут на нет перспективы поставок электроэнергии в Литву.





− Латвія быццам бы не супраць купляць беларускую электраэнергію, але ў той жа час асаблівай цікавасці яна не выказвае. Тое ж з Польшчай – хоць тут справа не ў палітыцы, а ў тым што ў іх няма дэфіцыту электраэнергіі, − рассказывает сотрудник энергетической программы Центра экологических решений Артем Быстрик.





Беларусь, Россия и Украина в состоянии полностью обеспечивать себя своей же электроэнергией.





Тем не менее, страны каждый год обмениваются небольшим объемом электричества.





− Гэта адбываецца толькі таму, што часам, напрыклад, Магілёўскай вобласці прасцей и танней набыць энергію, выпрацаваную Смаленскай АЭС, чым беларускай ГРЭС, проста з-за адлекласці, − объясняет эксперт.





Покупать белорусскую электроэнергию в больших объемах Украине или странам-членам ЕАЭС смысла нет, считает Артем Быстрик. Тем более не понятно, как страны планируют решать вопрос расстояния и потерь при передаче, что будут делать с внутренними мощностями, если на бирже единого рынка выиграет другой поставщик.





− Нават калі не будзе збыту электраэнергіі, спыніць працу БелАЭС немагчыма. Таму павінна працаваць доўгатэрміновая стратэгічная праграма выкарыстання электраэнергіі. А калі кіраўнік дзяржавы кажа, што дагэтуль на яго стале няма плана выкарыстання электраэнергіі пасля запуска АЭС, то гэта ініцыятыва выглядае як жаданне кагосці зарабіць на карупцыйных схемах падчас будаўніцтва, – отмечает Артем Быстрик.





Впрочем, с учетом же последних заявлений Александра Лукашенко о возможном переносе запуска БелАЭС и договоренности с Кремлем об отсрочке возврата кредита, власти могут быть заинтересованы в том, чтобы вообще не «включать» атомную станцию в Островце.