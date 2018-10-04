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Nike и EA Sports выступили с заявлениями относительно обвинений Роналду в изнасиловании
Компании Nike и EA Sports выступили с официальными заявлениями относительно обвинений форварда Криштиану Роналду в изнасиловании.
«Мы глубоко обеспокоены тревожными утверждениями и продолжаем внимательно следить за ситуацией», – говорится в заявлении Nike.
Nike и Роналду сотрудничают с 2003 года. Последнее соглашение, подписанное в 2016-м, оценивается в 1 миллиард долларов, португалец говорил, что оно пожизненное.
«Мы видели соответствующий доклад, в котором подробно изложены обвинения против Криштиану Роналду.
Внимательно следим за ситуацией, поскольку ожидаем, что спортсмены и наши послы будут вести себя в соответствии с ценностям EA», – гласит заявление EA Sports.
Роналду – лицо EA Sports. Он помещен на обложку футбольного симулятора FIFA 19.
Американка Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010-м она подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, получив за молчание 375 тысяч долларов. Этой осенью Майорга снова дала ход делу.
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Компании Nike и EA Sports выступили с официальными заявлениями относительно обвинений форварда Криштиану Роналду в изнасиловании.
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