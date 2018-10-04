Nike и EA Sports выступили с заявлениями относительно обвинений Роналду в изнасиловании

«Мы глубоко обеспокоены тревожными утверждениями и продолжаем внимательно следить за ситуацией», – говорится в заявлении Nike.





Nike и Роналду сотрудничают с 2003 года. Последнее соглашение, подписанное в 2016-м, оценивается в 1 миллиард долларов, португалец говорил, что оно пожизненное.





«Мы видели соответствующий доклад, в котором подробно изложены обвинения против Криштиану Роналду.





Внимательно следим за ситуацией, поскольку ожидаем, что спортсмены и наши послы будут вести себя в соответствии с ценностям EA», – гласит заявление EA Sports.





Роналду – лицо EA Sports. Он помещен на обложку футбольного симулятора FIFA 19.





Американка Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010-м она подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, получив за молчание 375 тысяч долларов. Этой осенью Майорга снова дала ход делу.