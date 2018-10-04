Эрдоган предложил провести в Турции референдум о вступлении в ЕС

Интерфакс-Украина . Он напомнил также, что Турция подала заявку еще в 1987 году и обвинил руководство ЕС в затягивании процесса, передает





"Мы можем обратиться к 81 млн граждан и посмотреть, какое решение примет этот 81 млн человек. Мы обсудим этот вопрос, если будет принято решение "за", то мы незамедлительно предпримем шаги", - заявил Эрдоган.





Напомним, в июне 2018 года Совет Европейского союза опубликовал заявление, в котором сообщается о приостановке переговоров о вступлении Турции в Евросоюз.