ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские власти назвали резкий спад рубля краткосрочным

05.10.2018 09:10 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Российские власти назвали резкий спад рубля краткосрочным

фото: novostipmr.com

Как пояснил глава Минэкономразвития, падение связано с обострением ситуации на глобальных рынках - серьезное ослабление претерпели все развивающиеся валюты.

Вчера, 4 октября, российский рубль резко подешевел к доллару  – на рубль по сравнению с предыдущим закрытием. Евро прибавил полтора рубля, превысив отметку 77 рублей за доллар.

Валатильность рубля глава Минэконоразвития РФ Максим Орешкин объяснил обострением ситуации на глобальных рынках, пишет ТАСС.

​«Если вы посмотрите, доходности десятилетних американских облигаций поднялись до очередного максимума — 3,2%. И в целом по всему спектру развивающихся валют у нас идет серьезное ослабление», — пояснил Орешкин.

Тем не менее, долгосрочный прогноз российских властей относительно курса рубля остается оптимистичным. Согласно расчетам Минфина РФ, в 2017–2020 годах средний курс доллара по базовому сценарию составит 61,9 руб., в 2021–2025-м — 66,4 руб., в 2026–2030 годах — 71,1 руб., а в 2031–2035-м — 73,9 руб.

В октябре—декабре курс доллара к российскому рублю, согласно прогнозу, вернется к отметке 64–65 руб.. 

Белорусский рубль вчера также подешевел на 0,0174 до 2,1508 рубля за доллар и до 2,4708 рубля за евро. По отношению к российскому рублю курс вырос до 3,2502 белорусского рубля за 100 российских.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как пояснил глава Минэкономразвития, падение связано с обострением ситуации на глобальных рынках - серьезное ослабление претерпели все развивающиеся валюты.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси пройдет Всемирная шахматная Олимпиада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика