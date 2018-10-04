Российские власти назвали резкий спад рубля краткосрочным

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Как пояснил глава Минэкономразвития, падение связано с обострением ситуации на глобальных рынках - серьезное ослабление претерпели все развивающиеся валюты.

Вчера, 4 октября, российский рубль резко подешевел к доллару – на рубль по сравнению с предыдущим закрытием. Евро прибавил полтора рубля, превысив отметку 77 рублей за доллар.

Валатильность рубля глава Минэконоразвития РФ Максим Орешкин объяснил обострением ситуации на глобальных рынках, пишет ТАС С.

​«Если вы посмотрите, доходности десятилетних американских облигаций поднялись до очередного максимума — 3,2%. И в целом по всему спектру развивающихся валют у нас идет серьезное ослабление», — пояснил Орешкин.



Тем не менее, долгосрочный прогноз российских властей относительно курса рубля остается оптимистичным. Согласно расчетам Минфина РФ, в 2017–2020 годах средний курс доллара по базовому сценарию составит 61,9 руб., в 2021–2025-м — 66,4 руб., в 2026–2030 годах — 71,1 руб., а в 2031–2035-м — 73,9 руб.

В октябре—декабре курс доллара к российскому рублю, согласно прогнозу, вернется к отметке 64–65 руб..

Белорусский рубль вчера также подешевел на 0,0174 до 2,1508 рубля за доллар и до 2,4708 рубля за евро. По отношению к российскому рублю курс вырос до 3,2502 белорусского рубля за 100 российских.