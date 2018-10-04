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Российские власти назвали резкий спад рубля краткосрочным
05.10.2018 09:10 — Разное | Ежедневник
фото: novostipmr.com
Как пояснил глава Минэкономразвития, падение связано с обострением ситуации на глобальных рынках - серьезное ослабление претерпели все развивающиеся валюты.
Вчера, 4 октября, российский рубль резко подешевел к доллару – на рубль по сравнению с предыдущим закрытием. Евро прибавил полтора рубля, превысив отметку 77 рублей за доллар.
Валатильность рубля глава Минэконоразвития РФ Максим Орешкин объяснил обострением ситуации на глобальных рынках, пишет
«Если вы посмотрите, доходности десятилетних американских облигаций поднялись до очередного максимума — 3,2%. И в целом по всему спектру развивающихся валют у нас идет серьезное ослабление», — пояснил Орешкин.
В октябре—декабре курс доллара к российскому рублю, согласно прогнозу, вернется к отметке 64–65 руб..
Белорусский рубль вчера также подешевел на 0,0174 до 2,1508 рубля за доллар и до 2,4708 рубля за евро. По отношению к российскому рублю курс вырос до 3,2502 белорусского рубля за 100 российских.
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Как пояснил глава Минэкономразвития, падение связано с обострением ситуации на глобальных рынках - серьезное ослабление претерпели все развивающиеся валюты.
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