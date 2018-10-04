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Надежда Скардино ответит на вопросы зрителей в прямом эфире «Беларусь 1»
05.10.2018 09:59 — Разное | Аргументы и факты
5 октября гостьей ток-шоу «День в большом городе» станет белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете и бронзовый призёр в индивидуальной гонке Надежда Скардино. Телезрители могут присоединиться к эфиру и пообщаться со спортсменкой.
Телефон, по которому можно дозвониться – 8(017)2370186. Начало эфира в 13.35.
Вопросы гостье также можно оставить в официальных аккаунтах проекта в социальных сетях –
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Телезрители могут присоединиться к эфиру и пообщаться со спортсменкой.
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