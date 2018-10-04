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В Беларуси введен утильсбор на ввозимые прицепы массой более 10 тонн
4 октября Александр Лукашенко подписал документ, который вносит изменения в указ «Об утилизационном сборе в отношении транспортных средств».
Согласно этому указу, ставка утилизационного сбора прицепы и полуприцепы категории О4 будет сопоставляться со ставкой на бывшие в эксплуатации прицепы и полуприцепы, которая существует в России.
При этом утильсбором не будет облагаться техника, отчуждаемая белорусским изготовителем за пределы страны, используемая для обеспечения национальной безопасности, обороны, правоохранительной деятельности, предупреждения и ликвидации ЧС, закупка которой осуществляется за счет бюджета.
Сбор не будет взиматься также с транспортных средств, ввезенных в Беларусь и обращенных в доход государства, а также не коснется переоборудованного транспорта, за который сбор ранее был уплачен.
Напомним, что в 2014 году вслед за Россией и по ее настойчивым рекомендациям белорусские
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4 октября Александр Лукашенко подписал документ, который вносит изменения в указ «Об утилизационном сборе в отношении транспортных средств».
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