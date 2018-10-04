Встреча БАТЭ с греческим ПАОКом закончилась поражением белорусов



фото: naviny.by

Греческий клуб в матче второго тура группового этапа Лиги Европы обыграл борисовчан с крупным счетом.

Встреча прошла 4 октября на «Борисов-Арене».

Греческая команда уверенно лидировала с самого начала игры – уже к 18-й минуте борисовчане проигрывали у гостей со счетом 0:3. Лишь во втором тайме разрыв удалось сократить. Но переломить ситуацию белорусам так и не удалось. На 73-й минуте греки закрепили победу еще одни голом. Итоговый счет 4:1 в пользу гостей.

После двух туров положение команд таково: «Челси» — 6 очков (разница мячей 2-0), ПАОК — 3 (4-2), БАТЭ — 3 (3-4), «Види» — 0 (0-3), пишут Naviny .

25 октября в третьем туре БАТЭ на выезде сыграет с «Челси», а ПАОК примет у себя «Види».