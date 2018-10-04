Изменение расписания движения поездов на участке «Горынь – Удрицк» в октябре



В связи с проведением работ по ремонту моста на участке «Горынь – Удрицк» в сутки 9, 10, 11, 15, 16, 17 октября 2018 года:

поезда № 6213/6214 (прибытие в Горынь – 7 ч. 57 мин.) в сутки 10, 11, 16, 17 октября 2018 года назначаются в сообщении «Барановичи – Горынь – Барановичи»;

поезда № 6215/6216 (прибытие в Горынь – 12 ч. 07 мин.), № 6217/6218 (прибытие в Горынь – 15 ч. 11 мин.) в сутки 9, 10, 11, 15, 16, 17 октября 2018 года назначаются в сообщении «Барановичи – Горынь – Барановичи»;

поезда № 6389/6390 сообщением «Сарны – Горынь – Сарны» в сутки 9, 10, 11, 15, 16, 17 октября 2018 года назначаются в сообщении «Сарны – Удрицк – Сарны»;

поезд № 371 сообщением «Могилев – Львов» отправлением из Могилева 9, 15 октября 2018 года в ходу не будет;

поезд № 372 сообщением «Львов – Могилев» отправлением из Львова 10, 16 октября 2018 года в ходу не будет.

Справочную информацию можно получить по телефону 105.