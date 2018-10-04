Киевское «Динамо», главным тренером которого является бывший рулевой сборной Беларуси Александр Хацкевич, во втором кряду матче не удержало победный счет в Лиге Европы.



Фото: fcdynamo.kiev.ua

20 сентября в Киеве динамовцы дважды вели в поединке с казахстанской «Астаной», но в итоге позволили сопернику вырвать ничью на 5-й добавленной минуте второго тайма, а 4 октября киевляне не удержали двухголевой перевес в выездной встрече с чешским «Яблонцем».

Группа «К»

«Яблонец» (Чехия) — «Динамо» Киев (Украина) — 2:2

«Яблонец»: Грубы, Ганоусек, Говорка, Лишка, Голеш, Хюбшман (капитан), Поважанец, Масопуст (Кубиста, 86), Йовович (Соболь, 90+2), Травник, Храмоста (Икауниекс, 78).

«Динамо» К: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич, Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 79), Гармаш, Морозюк, Цыганков, Беседин.

Голы: 0:1 — Цыганков (8), 0:2 — Гармаш (14), 1:2 — Говорка (33), 2:2 — Травник (81).

Предупреждения: Голеш (19), Поважанец (58) — Морозюк (53), Буяльский (79), Пиварич (81).

Удары: 15−6.

Удары в створ ворот: 4−5.

Владение мячом: 47%-53%.

Уже на 14-й минуте динамовцы были впереди со счетом 2:0, но в итоге киевляне не дотерпели до победы около 10 минут, пропустив второй мяч на 81-й минуте.

Хацкевич: Я лично считаю, что для Лиги Европы команда готова

Александр Хацкевич остался недоволен действиями своей команды, но считает, что вся борьба за выход в плей-офф Лиги Европы еще впереди, сообщает официальный сайт киевского «Динамо».



Александр Хацкевич. Фото: fcdynamo.kiev.ua

— Александр Николаевич, ваша команда быстро повела в счете, отбирая мяч у ворот соперника. Потом мы не видели контратак, которые ставили в тупик оборону хозяев. Единственный удар в створ «Яблонца» состоялся на 90-й минуте. Что произошло с командой?

— После наших голов соперник начал выходы через длинные передачи. Мы где-то проигрывали подбор. Не было контригры. Моменты с выходами в атаку нам не слишком удавались, но те, которые у нас были, мы должны были доводить до конца.

Но у наших ворот тоже моментов не было, по большому счету. Пропущенные голы — индивидуальные ошибки наших игроков. Во время второго пропущенного я не могу объяснить действия Пиварича. Так обрезаться, когда рядом были Шепелев, Цыганков! Это индивидуальные решения игрока …

— При счете 2:1 вас устраивал рисунок игры? О чем вы просили команду в перерыве?

— Не только в перерыве, я и в первом тайме просил Гармаша, Сидорчука и Буяльского сдерживать соперника в центре поля. Гармаш тот же очень много обрезался, а это опытный футболист. Денис не играл 3 дня назад, он свежий, но были моменты, когда он обрезал нас одним касанием.

— Вы много сказали об обрезках. Могли бы кого-то выделить положительно?

— Нет, не буду никого хвалить по такой игре.

— Замена Буяльского — вынужденная?

— Еще в перерыве у Виталия было ощущение, что передняя мышца налилась. Нам надо было освежить эту зону и Владимир Шепелев, я считаю, неплохо вошел в игру. Надеюсь, это не такая травма, которая помешает ему сыграть даже в следующем матче.

— Соответствует ли нынешнее «Динамо», его состав, уровню Лиги Европы?

— В нашей группе все только начинается. Вся борьба впереди. Возможно, что следующие два матча с «Ренном» будут определяющими. Только через игры в Лиге Европы мы сможем понять, готовы ли мы двигаться дальше. Я лично считаю, что для Лиги Европы команда готова.

— Сейчас все звучит очень грустно. Как «Динамо» может улучшить свою игру, чтобы бороться с «Шахтером» в чемпионате Украины и выйти из этой группы в Лиге Европы?

— До зимы у нас не будет усиления. Надо обходиться теми ресурсами, которые есть. И ждать, пока наши молодые ребята начнут добавлять, — сказал Александр Хацкевич.

В другом поединке группы "К" «Астана» взяла верх над французским «Ренном» и возглавила турнирную таблицу.

«Астана» (Казахстан) — «Ренн» (Франция) — 2:0 (Зайнутдинов, 64, Томасов, 90+1).

Белорусский полузащитник «Астаны» Иван Маевский провел на поле весь матч.

Положение команд после 2 туров:

1. «Астана» — 4 очка (разница мячей 4−2)

2. «Ренн» — 3 (2−3)

3. «Динамо» К — 2 (4−4)

4. «Яблонец» — 1 (3−4).

Из других матчей отметим первую победу питерского «Зенита», добытую на 80-й минуте в матче против чешской «Славии», ничью московского «Спартака», который упустил победу над испанским «Вильярреалом», пропустив на 96-й минуте. У москвичей по-прежнему нет побед в групповой стадии Лиги Европы.

А вот «Краснодар», где капитанит белорусский защитник Александр Мартынович, лидирует в своей группе «J», обыграв испанскую «Севилью».

Группа «А»

«Цюрих» (Швейцария) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:0 (Пальссон, 84).

«Байер» (Германия) — АЕК (Кипр) — 4:2 (Хаверц, 44, Аларио, 49, 88, Брандт, 90+2 — Тричковски, 25, Распас, 90+1).

Положение команд:

1. «Байер» — 6 (7−4)

2. «Цюрих» — 6 (2−0)

3. «Лудогорец» — 0 (2−4)

4. АЕК — 0 (2−5).

Группа «В»

«Зальцбург» (Австрия) — «Селтик» (Шотландия) — 3:1 (Даббур, 55, 73, с пенальти, Минамино, 61 — Эдуард, 2).

«Русенборг» (Норвегия) — «Лейпциг» (Германия) — 1:3 (Жебали, 79 — Аугустин, 12, Конате, 54, Кунья, 61).

Положение команд:

1. «Зальцбург» — 6 (6−3)

2. «Селтик» — 3 (2−3)

3. «Лейпциг» — 3 (5−4)

4. «Русенборг» — 0 (1−4).

Группа «С»

«Зенит» (Россия) — «Славия» (Чехия) — 1:0 (Кокорин, 80).

«Бордо» (Франция) — «Копенгаген» (Дания) — 1:2 (Санкаре, 84 — Сотириу, 42, Сков, 90+2).

Положение команд:

1. «Копенгаген» — 4 (3−2)

2. «Зенит» — 4 (2−1)

3. «Славия» — 3 (1−1)

4. «Бордо» — 0 (1−3).

Группа «D»

«Андерлехт» (Бельгия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) — 0:2 (Хайрович, 19, с пенальти, Гояк, 68).

«Фенербахче» (Турция) — «Спартак» Трнава (Словакия) — 2:0 (Слимани, 52, 69).

Положение команд:

1. «Динамо» З — 6 (6−1)

2. «Фенербахче» — 3 (3−4)

3. «Спартак» Т — 3 (1−2)

4. «Андерлехт» — 0 (0−3).

Группа «Е»

«Карабах» (Азербайджан) — «Арсенал» (Англия) — 0:3 (Папастатопулос, 4, Смит-Роу, 53, Гендузи, 80).

«Ворскла» (Украина) — «Спортинг» (Португалия) — 1:2 (Кулач, 10 — Монтеро, 90+1, Кабраль, 90+3).

Положение команд:

1. «Арсенал» — 6 (7−2)

2. «Спортинг» — 6 (4−1)

3. «Ворскла» — 0 (3−6)

4. «Карабах» — 0 (0−5).

Группа «F»

«Милан» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 3:1 (Кутроне, 70, 79, Игуаин, 76 — Герреро, 14).

«Бетис» (Испания) — «Дюделанж» (Люксембург) — 3:0 (Санабрия, 56, Ло Чельсо, 80, Тельо, 88).

Положение команд:

1. «Милан» — 6 (4−1)

2. «Бетис» — 4 (3−0)

3. «Олимпиакос» — 1 (1−3)

4. «Дюделанж» — 0 (0−4).

Группа «G»

«Глазго Рейнджерс» (Шотландия) — «Рапид» (Австрия) — 3:1 (Морелос, 44, 90+4, Тавернье, 84, с пенальти — Бериша, 42).

«Спартак» Москва (Россия) — «Вильярреал» (Испания) — 3:3 (Луиш, 34, с пенальти, 82, Мельгарехо, 85 — Экамби, 13, Форнальс, 49, Касорла, 90+6).

Положение команд:

1. «Глазго Рейнджерс» — 4 (5−3)

2. «Рапид» — 3 (3−3)

3. «Вильярреал» — 2 (5−5)

4. «Спартак» М — 1 (3−5).

Группа «H»

«Айнтрахт» (Германия) — «Лацио» (Италия) — 4:1 (да Коста, 4, 90+4, Костич, 28, Йович, 52 — Пароло, 23).

«Аполлон» (Кипр) — «Марсель» (Франция) — 2:2 (Маркович, 74, Зелая, 90 — Пайе, 50, Густаво, 67).

Положение команд:

1. «Айнтрахт» — 6 (6−2)

2. «Лацио» — 3 (3−5)

3. «Марсель» — 1 (3−4)

4. «Аполлон» — 1 (3−4).

Группа «I»

«Сарпсборг» (Норвегия) — «Генк» (Бельгия) — 3:1 (Мортенсен, 6, 63, Захариассен, 54 — Троссар, 49).

«Мальмё» (Швеция) — «Бешикташ» (Турция) — 2:0 (Эркин, 53, в свои ворота, Розенберг, 76, с пенальти).

Положение команд:

1. «Сарпсборг» — 3 (4−4)

2. «Бешикташ» — 3 (3−3)

3. «Генк» — 3 (3−3)

4. «Мальмё» — 3 (2−2).

Группа «J»

«Стандард» (Бельгия) — «Акхисар» (Турция) — 2:1 (Эмон, 17, Дженепо, 40 — Айик, 32).

«Краснодар» (Россия) — «Севилья» (Испания) — 2:1 (Перейра, 72, Окриашвили, 88 — Каборе, 43, в свои ворота).

Белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович отыграл весь матч.

Положение команд:

1. «Краснодар» — 6 (3−1)

2. «Севилья» — 3 (6−3)

3. «Стандард» — 3 (3−6)

4. «Акхисар» — 0 (1−3).

Группа «L»

БАТЭ (Беларусь) — ПАОК (Греция) — 1:4 (Креспо, 61, в свои ворота — Прийович, 6, Лео Жаба, 11, 17, Пелкас, 73).

«Челси» (Англия) — «Види» (Венгрия) — 1:0 (Мората, 70).

Положение команд:

1. «Челси» — 6 (2−0)

2. ПАОК — 3 (4−2)

3. БАТЭ — 3 (3−4)

4. «Види» — 0 (0−3).

В 3-м туре 25 октября БАТЭ сыграет гостях у «Челси», ПАОК примет у себя «Види».