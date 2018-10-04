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Суды над задержанными за коррупцию медиками начнутся в ближайшее время - КГБ
Фото из архива
5 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Суды над задержанными за коррупцию медиками начнутся в ближайшее время, сообщил сегодня журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает корреспондент БЕЛТА.
Первые дела пойдут в суд через неделю-две, сказал Валерий Вакульчик. В СИЗО КГБ на данный момент остаются 10-20 человек, остальным мера пресечения изменена.
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5 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Суды над задержанными за коррупцию медиками начнутся в ближайшее время, сообщил сегодня журналистам председатель КГБ Валерий...
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