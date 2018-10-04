В Вороновском районе ветеранам Великой Отечественной войны и бывшим узникам концлагерей волонтеры доставляют картофель





Акция «Забота» проходит на Вороновщине в рамках декады «Золотой возраст».







Территориальный центр социального обслуживания населения обратился с просьбой к руководству КСУП «Элит-Агро Больтиники» оказать спонсорскую помощь некоторым пожилым людям. Сельхозпредприятие с радостью пополнило запасы земляков на зиму, выделив по 100 кг картофеля. Волонтеры БРСМ из первичной организации Вороновского отдела Департамента охраны совместно с представителями ветеранской организации взяли на себя обязательство доставить второй хлеб в дома С.А. Жука, Т.К. Бобиной, В.Ф. Чачило, И.В. Петровского, проживающих в райцентре.







— Гостей с такими подарками особенно приятно видеть», — встретили на пороге Степан Аксентьевич Жук, ветеран Великой Отечественной войны, с супругой Ядвигой Александровной. — В нашем возрасте помощь со стороны просто необходима. Мы, конечно, еще сажаем небольшой огородик, но на зиму этого недостаточно. А картофель красивый, отборный привезли. Спасибо огромное, ребятки.

Другие сельхозпред-приятия района также активно включаются в акцию «Забота». Мешки с картофелем прибудут в дома и других земляков.







Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.