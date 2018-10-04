В городе Бресте в ДТП травмирована женщина-пешеход

04.10.2018 около 08:50 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 33-летняя жительница г.Бреста, управляя автомобилем «Опель Астра» и двигаясь по боковому проезду ул. Московской г. Бреста, в направлении от ул. Гаврилова к проспекту Партизанский. Напротив дома №342 по ул. Московской женщина-водитель совершила наезд на 46-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы и госпитализирована в УЗ "Брестская центральная городская больница".

Проводится проверка.