ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сестры по крови и духу

05.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Педагоги и родные сестры, директор Пальминской СШ Татьяна Николаевна Филимонова и заместитель директора по воспитательной работе ГГАТК Валентина Николаевна Поляничко (на снимке), — личности в нашем районе известные. Энергичные, с прогрессивными взглядами, обладающие выдающимися организаторскими способностями, они одну за другой покоряли ступени карьерного роста. При этом остались простыми в общении, человечными, через годы пронесли любовь к избранной профессии. - Симоновы мы, — улыбаются собеседницы. — Наши родители, Людмила Антоновна и Николай Андреевич, работали в совхозе «Маяк», мама — животноводом, папа — бригадиром. От них нам передалось неутомимое трудолюбие, честность, житейская хватка. Они научили нас работать, браться за любое дело без боязни, доводить его до конца.   Девочки росли в д. Ломоносово, откуда до ближайших школ — что в Езерище, что в Холомерье — было порядка 12 км. Валентина училась в Езерищенской СШ, Татьяна — в Холомерской. За знаниями они упорно добирались пешком, на лыжах, на велосипедах… Валентина с отличием окончила Витебский физкультурный техникум, затем — Минский пединститут им. М. Горького. Татьяна под влиянием любимой учительницы Л.С. Зайцевой окончила Витебский пединститут им. С.М. Кирова. Трудовой путь она начала в Пальминской СШ воспитателем группы продленного дня. Валентина пришла в колледж в 1983 г., до этого успев поработать методистом в одном из витебских детских садов.   — Даже собираясь по случаю семейных праздников, мы не преминем коснуться темы работы. Педагог — сам вечный ученик, — рассуждают сестры. — Ведь он должен учить и воспитывать детей, а администратор — еще и руководить коллективом подчиненных.    Удается это Николаевнам, видимо, и потому, что, кроме приобретенных знаний и опыта, они владеют приемами народной педагогики: увлекай своим примером, заряжай своим оптимизмом, уважай того, кого учишь, люби то, что делаешь.

Светлана ЯКОВЛЕВА.

Сестры по крови и духу

Подробнее читайте в №76  от  05.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Педагоги и родные сестры, директор Пальминской СШ Татьяна Николаевна Филимонова и заместитель директора по воспитательной работе ГГАТК Валентина Николаевна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почти полкилограмма марихуаны изъяли у жителя Березы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика