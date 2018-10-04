Сестры по крови и духу

Педагоги и родные сестры, директор Пальминской СШ Татьяна Николаевна Филимонова и заместитель директора по воспитательной работе ГГАТК Валентина Николаевна Поляничко (на снимке), — личности в нашем районе известные. Энергичные, с прогрессивными взглядами, обладающие выдающимися организаторскими способностями, они одну за другой покоряли ступени карьерного роста. При этом остались простыми в общении, человечными, через годы пронесли любовь к избранной профессии. - Симоновы мы, — улыбаются собеседницы. — Наши родители, Людмила Антоновна и Николай Андреевич, работали в совхозе «Маяк», мама — животноводом, папа — бригадиром. От них нам передалось неутомимое трудолюбие, честность, житейская хватка. Они научили нас работать, браться за любое дело без боязни, доводить его до конца. Девочки росли в д. Ломоносово, откуда до ближайших школ — что в Езерище, что в Холомерье — было порядка 12 км. Валентина училась в Езерищенской СШ, Татьяна — в Холомерской. За знаниями они упорно добирались пешком, на лыжах, на велосипедах… Валентина с отличием окончила Витебский физкультурный техникум, затем — Минский пединститут им. М. Горького. Татьяна под влиянием любимой учительницы Л.С. Зайцевой окончила Витебский пединститут им. С.М. Кирова. Трудовой путь она начала в Пальминской СШ воспитателем группы продленного дня. Валентина пришла в колледж в 1983 г., до этого успев поработать методистом в одном из витебских детских садов. — Даже собираясь по случаю семейных праздников, мы не преминем коснуться темы работы. Педагог — сам вечный ученик, — рассуждают сестры. — Ведь он должен учить и воспитывать детей, а администратор — еще и руководить коллективом подчиненных. Удается это Николаевнам, видимо, и потому, что, кроме приобретенных знаний и опыта, они владеют приемами народной педагогики: увлекай своим примером, заряжай своим оптимизмом, уважай того, кого учишь, люби то, что делаешь.

Светлана ЯКОВЛЕВА.





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