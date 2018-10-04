Служба 101 информирует

Обогревайтесь правильно!

Температура за окном постепенно снижается, и люди стараются самостоятельно обогреть помещения, в том числе с помощью различных электроприборов. Необходимо помнить правила пожарной безопасности.

Пользуйтесь электрообогревателями только заводского производства, устанавливая их на безопасном (указанном в техпаспорте на изделие) расстоянии от сгораемых предметов и материалов. Не рекомендуется включать в одну розетку более двух электроприборов, чтобы не возникло короткое замыкание и, как следствие, пожар. Уходя из дома даже ненадолго, выключайте все электроприборы из розеток. Никогда не оставляйте детей одних в помещении с включенными электроприборами.

Если вы эксплуатируете газовый котел, помните, что кратковременный перебой в подаче газа или сквозняк могут привести к затуханию огня. Помимо опасности отравления угарным газом существует вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси. Рекомендуем оснастить все бытовое газовое оборудование портативными газоанализаторами (датчиками для определения утечки газа), которые автоматически перекроют подачу газа в случае утечки. Если, войдя в помещение, вы ощущаете запах газа, не включайте свет, не чиркайте зажигалкой или спичками — это опасно.

При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа необходимо немедленно прекратить его использование; перекрыть краны, открыть окна; вывести людей из загазованной зоны и организовать ее охрану (проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение); вызвать аварийную газовую службу.

Если по какой-либо причине пожар все-таки возник, сразу же звоните по телефонам «101» или «112»; постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение, помогите выйти из опасной зоны детям и старым людям; обязательно закройте за собою двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится еще быстрее. Дым на пожаре опаснее огня, поэтому, если помещение сильно задымлено, продвигайтесь к выходу на четвереньках, прикрыв нос и рот мокрой тканью.

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый замначальника Городокского РОЧС.

«Зарядке» не место в розетке

Оставленное в розетке неиспользуемое зарядное устройство может стать причиной пожара.

Мобильные телефоны, смартфоны, планшеты заряжают от электросети. Зарядное устройство, которое включили в розетку, но не используют по назначению, может представлять опасность. Находясь под напряжением, в результате скачков напряжения (технических сбоев, переключения трансформаторов и т. п.) оно способно спровоцировать пожар. Чтобы избежать возгорания зарядного устройства, использовать его нужно только в вашем присутствии, а неработающее — отключать от сети.

Современные зарядные устройства оснащены встроенной системой защиты от возгорания. Однако у каждого прибора есть срок службы, и корпус зарядного устройства может оплавиться и загореться, если выработан ресурс зарядки.

Особенно бдительными нужно быть родителям маленьких детей, которые могут взять в рот включенное в сеть зарядное.

Важно использовать оригинальные зарядные устройств. Если для зарядки использовать более мощное, чем это необходимо, зарядное устройство, высок риск воспламенения «зарядки» или даже взрыва аккумулятора.

Опасность представляет зарядное устройство, оставленное в розетке во время грозы. Удар молнии способен вывести из строя в том числе «зарядку», которая может воспламениться.

Нельзя оставлять электроприборы в режиме ожидания, если этого не требует специфика их работы, как например, работа холодильника. Электрооборудование нужно отключить от источников энергии (вынуть штепсельные вилки из розеток). Так вы защитите себя, свой дом и имущество.

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый зам. начальника Городокского РОЧС.

Пожарные – детям

Первый этап республиканской акции МЧС «В центре внимания — дети!», цель которой — предупреждение шалости с огнем и гибели людей на пожарах стартовал на Городокщине 21 августа.

Профмероприятия работники ИНиП РОЧС и члены КЮСП СШ № 1 г. Городка провели в магазинах «Глобус» и «Калинка», в которых торгуют товарами для дошкольников и школьников. Посетителям торговых объектов спасатели напомнили правила безопасности, порядок применения первичных средств пожаротушения, поиграли с детьми в игру «Чем тушить пожар?», вручили им красочные памятки и раскраски. Второй этап акции пройдет с 1 по 14 сентября в учреждениях образования, третий — с 17 по 21 сентября в дошкольных учреждениях.

Соб. инф.

Проверили магазины

Состояние противопожарной безопасности объектов райпо проверили работники Городокского РОЧС 22 августа.

В рамках изучения состояния готовности отраслевой подсистемы ГСЧС Белорусского республиканского союза потребительских обществ в центре внимания оказались магазины райпо в Городке и населенных пунктах на селе. Работники инспекции надзора и профилактики установили, что противопожарная безопасность и противопожарный режим не обеспечены на должном уровне. Так, руководство и должностные лица не полностью обеспечивают пожарные безопасность и режим на подведомственных объектах, не обеспечивают своевременное выполнение противопожарных мероприятий согласно предписаниям органов государственного пожарного надзора. Руководители и их подчиненные не должны забывать, что эти мероприятия носят не формальный характер, их основная задача — профилактика травматизма и гибели людей. Напомним, что согласно ст.304 Уголовного кодекса Беларуси за нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам предусмотрена уголовная ответственность.

Дмитрий СЕМЁНОВ,

первый заместитель начальника Городокского РОЧС.