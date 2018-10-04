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Бесправник разбился в Минском районе
05.10.2018 10:23 — Разное | Аргументы и факты
ДТП произошло 4 октября в районе поселка Привольный Минского района.
Житель поселка за рулем Renault вылетел с трассы и врезался в дерево. Он скончался на месте, сообщается в
Мужчина был лишен прав еще два года назад.
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ДТП произошло 4 октября в районе поселка Привольный Минского района.
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