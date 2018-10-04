100 лет уголовному розыску Республики Беларусь. На страже интересов государства и общества

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5 октября 2018 года уголовному розыску исполняется 100 лет. В среду, накануне праздника, сотрудники уголовного розыска Несвиж-ского РОВД и ветераны службы принимали поздравления и награды.

Со словами благодарности за службу и искренними поздравлениями с профессиональным праздником к сотрудникам милиции обратились председатель Несвижского районного исполнительного комитета Г.М. Соловей и начальник РОВД подполковник милиции А.Н. Петрученя. В своих обращениях они подчеркнули, что, благодаря кропотливому труду сотрудников розыска, выполняется одна из наиболее значимых общественно-государственных задач — сохранение порядка, безопасности на улицах города, в домах граждан. Этот праздник — дань уважения сильным, мужественным людям, которые считают своим гражданским долгом защищать законность и справедливость, жизнь и права человека, интересы государства и общества от преступного мира.









С пожеланиями успехов в оперативной деятельности за безупречную службу в органах внутренних дел, высокие показатели при выполнении служебных обязанностей и в связи с празднованием 100-летия со дня образования уголовного розыска органов внутренних дел Республики Беларусь Г.М. Соловей вручил Благодарственное письмо председателя Нес-вижского районного исполнительного комитета младшему оперуполномоченному отделения уголовного розыска РОВД старшему сержанту милиции О.М. Буяну, объявил Благодарность председателя Несвижского районного исполнительного комитета пенсионерам МВД — А.Е. Санько и В.С. Парейко.





Начальник РОВД А.Н. Петрученя вручил награды действующим сотрудникам отделения уголовного розыска. Нагрудным знаком главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Республики Беларусь «За прафесійныя поспехі» награждены старшие лейтенанты милиции оперуполномоченные ОУР А.С. Василевич и Т.И. Змитрученя, нагрудным знаком главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Республики Беларусь «За адданасць службе» — майор милиции старший оперуполномоченный УР В.В. Кудрук. Грамоту начальника УВД Минского облисполкома вручили старшему лейтенанту милиции оперуполномоченному уголовного розыска РОВД К.А. Жуку. Юбилейная медаль «100 лет милиции Беларуси» в этот день была вручена майору милиции старшему оперуполномоченному УР Д.В. Романенко.

Всем сотрудникам отделения уголовного розыска Несвижского РОВД в честь юбилея службы были вручены памятные нагрудные знаки «100 лет уголовному розыску Минской области».

Инна ВАСИЛЕВИЧ.