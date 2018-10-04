ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

100 лет уголовному розыску Республики Беларусь. На страже интересов государства и общества

05.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

5 октября 2018 года уголовному розыску исполняется 100 лет. В среду, накануне праздника, сотрудники  уголовного розыска Несвиж-ского РОВД и ветераны службы принимали поздравления и награды.

Со словами благодарности за службу и искренними  поздравлениями  с профессиональным праздником  к сотрудникам милиции обратились председатель Несвижского районного исполнительного комитета Г.М. Соловей и начальник РОВД подполковник милиции А.Н. Петрученя. В своих обращениях они подчеркнули, что, благодаря кропотливому труду сотрудников розыска, выполняется одна из наиболее значимых общественно-государственных задач — сохранение порядка, безопасности на  улицах города, в домах граждан. Этот праздник — дань уважения сильным, мужественным людям, которые считают своим  гражданским долгом защищать  законность и справедливость, жизнь и права человека, интересы государства и общества от преступного мира.

100 лет уголовному розыску Республики Беларусь. На страже интересов государства и общества

Начальник Несвижского РОВД А.Н. Петрученя
вручает награду В.В. Кудруку

100 лет уголовному розыску Республики Беларусь. На страже интересов государства и общества

Пенсионеры МВД А.Е. Санько,
В.С. Парейко, Н.В. Сень

С пожеланиями успехов в оперативной деятельности за безупречную службу в органах внутренних дел, высокие показатели при выполнении служебных обязанностей и в связи с празднованием 100-летия со дня образования уголовного розыска органов внутренних дел Республики Беларусь Г.М. Соловей вручил Благодарственное письмо  председателя Нес-вижского районного исполнительного комитета младшему оперуполномоченному отделения уголовного розыска РОВД старшему сержанту милиции О.М. Буяну, объявил Благодарность председателя Несвижского районного исполнительного комитета пенсионерам МВД — А.Е. Санько и В.С. Парейко.

100 лет уголовному розыску Республики Беларусь. На страже интересов государства и общества

В актовом зале Несвижского РОВД

Начальник РОВД А.Н. Петрученя вручил награды действующим сотрудникам отделения уголовного розыска. Нагрудным знаком главного управления уголовного розыска  криминальной милиции МВД Республики Беларусь «За прафесійныя поспехі» награждены старшие лейтенанты милиции оперуполномоченные ОУР А.С. Василевич и Т.И. Змитрученя, нагрудным знаком главного управления уголовного розыска  криминальной милиции МВД Республики Беларусь «За адданасць службе» — майор милиции старший  оперуполномоченный  УР В.В. Кудрук. Грамоту начальника УВД Минского облисполкома вручили старшему лейтенанту милиции оперуполномоченному уголовного розыска РОВД К.А. Жуку. Юбилейная медаль «100 лет милиции Беларуси» в этот день была вручена майору милиции старшему оперуполномоченному УР Д.В. Романенко.

Всем сотрудникам  отделения уголовного розыска Несвижского РОВД в честь юбилея службы были вручены  памятные нагрудные знаки  «100 лет уголовному розыску Минской области».

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 октября 2018 года уголовному розыску исполняется 100 лет. В среду, накануне праздника, сотрудники  уголовного розыска Несвиж-ского РОВД и ветераны
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, кто из Несвижа выиграл очередной автомобиль от «Евроопта»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика