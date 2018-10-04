В 87-м туре розыгрыша «Удача в придачу!» от «Евроопт» автомобиль выиграла директор магазина «Евроопт» в г. Несвиже Елена Шиманская. Это девятый крупный приз, который достался работнику холдинга «Евроопт» (в коллективе почти 40 тысяч специалистов).
|
Стало известно, кто из Несвижа выиграл очередной автомобиль от «Евроопта»
05.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 87-м туре розыгрыша «Удача в придачу!» от «Евроопт» автомобиль выиграла директор магазина «Евроопт» в г. Несвиже Елена Шиманская. Это
|
Свежие газеты
Архив (Разное)