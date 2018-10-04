Стало известно, кто из Несвижа выиграл очередной автомобиль от «Евроопта»

Поделитесь с друзьями















В 87-м туре розыгрыша «Удача в придачу!» от «Евроопт» автомобиль выиграла директор магазина «Евроопт» в г. Несвиже Елена Шиманская. Это девятый крупный приз, который достался работнику холдинга «Евроопт» (в коллективе почти 40 тысяч специалистов).