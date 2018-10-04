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Стало известно, кто из Несвижа выиграл очередной автомобиль от «Евроопта»

05.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Стало известно, кто из Несвижа выиграл очередной автомобиль от «Евроопта»

В 87-м туре розыгрыша «Удача в придачу!» от «Евроопт» автомобиль выиграла директор магазина «Евроопт» в г. Несвиже Елена Шиманская. Это девятый крупный приз, который достался работнику холдинга «Евроопт» (в коллективе почти 40 тысяч специалистов).


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В 87-м туре розыгрыша «Удача в придачу!» от «Евроопт» автомобиль выиграла директор магазина «Евроопт» в г. Несвиже Елена Шиманская. Это
 
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