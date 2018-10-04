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Почти полкилограмма марихуаны изъяли у жителя Березы

05.10.2018 10:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Почти полкилограмма марихуаны изъяли у жителя Березы
УВД Брестского облисполкома

Уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств возбуждено в отношении жителя Березы.

Утром в Березе 3 октября сотрудники местного РОДВ и специалист-кинолог по месту жительства у 28-летнего мужчины обнаружили и изъяли 472 грамма высушенной марихуаны. Запрещенное вещество было изъято, а парень задержан, пишет БЕЛТА.

Почти полкилограмма марихуаны изъяли у жителя Березы Витебчанин хранил на даче три бочки с марихуаной

По данному факту возбуждено уголовное дело. Жителю Березы грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

 

 
 
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По данному факту возбуждено уголовное дело. Жителю Березы грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
 
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