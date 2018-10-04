Золотовалютные резервы Беларуси снизились на 4,4 процента за сентябрь

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Как пояснили в Нацбанке, снижение объясняется плановым погашением внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму около 82 млн долларов, а также снижением стоимости монетарного золота.

На 1 октября 2018 года ЗВР составили 6,926 млрд долларов. За сентябрь они сократились на 320 млн долларов после роста в августе на 216,2 млн.

Источником поддержания ЗВР стала валюта, поступающая в бюджет от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином валютных облигаций.

Основные направления денежно-кредитной политики на текущий год предусматривают, что к 1 января ЗВР должны составлять не менее 6 млрд долларов.