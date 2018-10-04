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ФСИН заявил, что Олег Сенцов прекратил голодовку
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29 сентября Олега Сенцова
«Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки», – сказал Максименко. Адвокаты Олега пока что не прокомментировали информацию.
Ранее адвокат Дмитрий Динзе рассказывал, что Сенцов несколько раз отказывался от госпитализации в городскую больницу. По словам Динзе, существовала угроза того, что Сенцова «уведут с голодовки, насильно начав нормальное кормление».
За что осудили Сенцова
Его приговорили к 20 годам заключения в российской колонии за подготовку террористического акта и поджог двери офиса «Единой России» в Крыму. С 2015 года он отбывает срок в колонии на Ямале. Сенцов не признает свою вину – даже при обыске у Олега ничего не нашли, вина его доказана не была.
Его обвинили в том, что сделали другие люди – Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев. Афанасьев дал показания, но потом от них отказался – сказал, что они были получены под пыткой. Сенцов также сообщал о применявшихся к нему пытках. Он считает дело политически сфабрикованным. Правозащитники солидарны, а по всему миру проходит кампания за его освобождение.
За Сенцова вступились и потребовали освободить режиссера политики многих стран мира, а также иностранные и российские общественные и культурные деятели.
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