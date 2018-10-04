ФСИН заявил, что Олег Сенцов прекратил голодовку

29 сентября Олега Сенцова отвозили в больницу на медосмотр. А сегодня, 5 октября, замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил, что Сенцов прекратил голодовку, пишет meduza. Если это правда, то украинский режиссер продержался 145 дней.

«Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки», – сказал Максименко. Адвокаты Олега пока что не прокомментировали информацию.

Ранее адвокат Дмитрий Динзе рассказывал, что Сенцов несколько раз отказывался от госпитализации в городскую больницу. По словам Динзе, существовала угроза того, что Сенцова «уведут с голодовки, насильно начав нормальное кормление».

За что осудили Сенцова

Его приговорили к 20 годам заключения в российской колонии за подготовку террористического акта и поджог двери офиса «Единой России» в Крыму. С 2015 года он отбывает срок в колонии на Ямале. Сенцов не признает свою вину – даже при обыске у Олега ничего не нашли, вина его доказана не была.

Его обвинили в том, что сделали другие люди – Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев. Афанасьев дал показания, но потом от них отказался – сказал, что они были получены под пыткой. Сенцов также сообщал о применявшихся к нему пытках. Он считает дело политически сфабрикованным. Правозащитники солидарны, а по всему миру проходит кампания за его освобождение.

За Сенцова вступились и потребовали освободить режиссера политики многих стран мира, а также иностранные и российские общественные и культурные деятели.