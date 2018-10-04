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Глава КГБ заявил о двух иностранных шпионах. Они были дипломатами
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Глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что двух иностранцев объявили персонами нон грата за шпионаж,
Отметим, что персонами нон грата объявляют сотрудников дипломатических миссий. По Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года государство, высылающее дипломатов, может не сообщать причины, по которым принято такое решение.
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Глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что двух иностранцев объявили персонами нон грата за шпионаж, пишет БелТА. Он не дал никаких подробностей, кого именно высылают...
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