Глава КГБ заявил о двух иностранных шпионах. Они были дипломатами

Глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что двух иностранцев объявили персонами нон грата за шпионаж, пишет БелТА. Он не дал никаких подробностей, кого именно высылают из страны и покинули ли эти лица Беларусь на данный момент.

Отметим, что персонами нон грата объявляют сотрудников дипломатических миссий. По Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года государство, высылающее дипломатов, может не сообщать причины, по которым принято такое решение.