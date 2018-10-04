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В Беларуси началась «неделя против смертной казни»
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С 5 по 10 октября в Беларуси уже шестой год подряд проходит неделя против смертной казни. Лишенный регистрации равозащитный центр «Весна» проведет ряд ивентов по теме. Беларусь – единственная страна в Европе и на постсоветском пространстве, где всё ещё применяется такой вид наказания,
В этом году в Беларуси расстреляли двоих беларусов, а еще четверо ждут казни в камере «смертников». Противников казни в качестве аргументов приводят право на жизнь, гарантированное Всемирной декларацией ООН и Конституцией Беларуси, а также тот факт, что любая судебная система не застрахована от ошибки.
В областных центрах запланированы показы кино по теме смертной казни, в Минске пройдет выставка, служба в костеле и музыкальный фестиваль «Рок за жизнь» (выступят Nizkiz, «Петля Пристрастия», «Мутнаевока», SnopSnoŭ и Teleport).
О казни приговоренных родные иногда узнают случайно: по возвращенным вещам из СИЗО или справке о смерти. Место захоронения не сообщается. Так, в мае СМИ во время другого процесса узнали о казни двух человек – Алексея Михалени, осужденный за убийство двух пенсионеров (ранее уже судимый за убийство) и Виктора Летова за убийство сокамерника (до того убил еще двух).
В камере «смертников» сейчас находятся четверо: Верховный суд оставил их приговоры в силе. Заключенные могут написать прошение о помиловании на имя президента, но шансы ничтожны – известен лишь один такой случай.
Двое из них – фигуранты «дела черных риелторов из Могилева». Согласно приговору, Игорь Гершанков и Семен Бережной лишили жизни шестерых человек, а еще одному «готовили» смерть. Еще двое, Вячеслав Сухарко и Александр Жильников – признаны виновными в убийстве трех человек – молодой пары в Минске и мужчины в Колодищах.
Последний раз мнение беларусов по поводу смертной казни массово изучалось на референдуме 1996 года. Тогда на голосование вынесли вопрос: «Поддерживаете ли вы отмену смертной казни в Беларуси?». 80% ответили «нет», и лишь 17% выступили за отмену.
В 2017 году президент заявил, что отмена такого вида наказания возможна только по итогам нового референдума. При этом он сказал, что если это и произойдет, то «вы знаете, какой будет результат». Весной стало известно, что депутаты не исключают возможности провести референдум по вопросу отмены смертной казни. Но пока мнения людей изучают на региональном уровне.
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С 5 по 10 октября в Беларуси уже шестой год подряд проходит неделя против смертной казни. Лишенный регистрации равозащитный центр «Весна» проведет ряд ивентов по...
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