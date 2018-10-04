Министерство ЖКХ: не считаем необходимым запрещать передвижные зоопарки

Активисты еще в июне создали петицию с предложением запретить использование животных в цирке и дельфинариях, а также запретить передвижные зоопарки. С тех пор от госорганов пришло два ответа по существу – Минприроды в августе сообщило, что внесло Министерству ЖКХ предложение запретить передвижные и контактные зоопарки, передвижные зверинцы выставки с использованием диких животных. А вчера, 4 октября, пришел ответ от ЖКХ: «Министерство считает запрет использования животных в цирках, дельфинариях и передвижных зоопарках необоснованным».

ЖКХ в своем ответе за подписью первого замминистра (кстати, его подписи нет, а сам ответ – скриншот из Microsoft Word) ссылается на то, что этот вопрос находится в компетенции Минкультуры. Далее, ссылаясь на это министерство, ХКЖ утверждает, что в минском и гомельском цирках «созданы необходимые условия для содержания животных (просторные вольеры с поддержанием требуемого температурного режима, оборудованна ветеринарная манеж-приемная, солярий, моечные, кухни для приготовления пищи, места для выгула на открытом воздухе)». Также говорят о качественной еде и транспортировке животных только в специализированном транспорте.

Затем ЖКХ приводит в пример европейские страны, где государство поддерживает цирки с животными – называет Швейцарию, Германию, Францию и Монте-Карло, где, по словам отвечающего, и вовсе королевская семья активно поддерживает традиционный цирк.

В 2018 году наш госцирк вступил в Европейсую цирковую ассоциацию, «в которую входит 130 цирков, дрессировщиков животных и артистов из 29 стран». Ассоциация, как утверждается в ответе, в том числе занимается вопросами улучшения содержания животных в цирках.

Далее в ответе указано, что Минкультуры обеспокоено условиями содержания животных в передвижных цирках. Поэтому оно предложило ввести в советы, выдающие гастрольные удостоверения, специалистов в области циркового искусства либо приглашать на заседания советов экспертов, которые могли бы оценить качество цирковых программ в передвижных цирках.

«В связи с вышеизложенным министерство считает запрет использования животных в цирках, дельфинариях и передвижных зоопарках необоснованным. Вместе с тем, ваше предложение и предложение, внесенное Минкультуры, будут рассмотрены при корректировке законодательства в сфере обращения с животными», – закочило свой ответ Министерство ЖКХ.