В 2022 году в Беларуси пройдет Всемирная шахматная Олимпиада, сообщили в Министерстве спорта и туризма. Теперь нашу страну ждет три крупных спортивных события в ближайшие годы – Евроигры, чемпионат мира по хоккею и шахматная Олимпиада.

4 октября этот вопрос обсуждался на заседании Генеральной Ассамблеи Международной федерации шахмат (FIDE). Кроме Беларуси, на олимпиаду в 2022 году претендовали Корея и Тунис. Заявку нашей страны защищали министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и председатель Беларуской федерации шахмат Анастасия Сорокина. В тот же день Сорокину избрали вице-президентом FIDE.

В 2019-м Беларусь примет II Европейские игры, в 2021-м – чемпионат мира по хоккею, а в 2022-м в Минске пройдет Всемирная шахматная Олимпиада.