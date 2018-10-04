В матче 23-го тура чемпионата Беларуси футболисты БАТЭ сыграли в футболках, на которых под логотипом клуба была надпись «КАА всегда с нами». Она посвящена покойному председателю правления клуба Анатолию Капскому, который умер 22 сентября на 53 году жизни.



Фото: Александр Какшинский, ФК БАТЭ

Напомним, это был матч против минского «Динамо» , который закончился волевой победой борисовчан со счетом 2:1.

Клуб принял решение играть в таких майках до конца внутреннего первенства. Эту информацию сообщили корреспонденту SPORT.TUT.BY в пресс-службе команды.

Ранее сообщалось, что до окончания национального сезона-2018 футболисты будут играть с траурными повязками .