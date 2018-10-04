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Игроки БАТЭ матчи чемпионата Беларуси будут играть в майках с надписью "КАА всегда с нами"
В матче 23-го тура чемпионата Беларуси футболисты БАТЭ сыграли в футболках, на которых под логотипом клуба была надпись «КАА всегда с нами». Она посвящена покойному председателю правления клуба Анатолию Капскому, который
Напомним, это был матч
Клуб принял решение играть в таких майках до конца внутреннего первенства. Эту информацию сообщили корреспонденту SPORT.TUT.BY в пресс-службе команды.
Ранее сообщалось, что до окончания национального сезона-2018 футболисты будут
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Впервые они вышли в них на поле в "класико" 30 сентября.
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