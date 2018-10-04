Премьер-министр: Планируем увеличить пенсии в этом году еще на 5%

Правительство готовит предложение о повышении пенсий еще на 5%. Если оно будет поддержано, то рост пенсий в 2018 году станет рекордным. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Румас.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Отвечая на вопрос, когда пенсия достигнет запланированного параметра в 40% от средней заработной платы, глава правительства заметил, что пенсии в этом году повышались уже дважды. Однако пока соотношение между средней пенсией по возрасту и зарплатой составляет 36,2%.

— До конца года решить эту проблему (достичь 40%. — Прим. TUT.BY) невозможно, для этого пришлось бы поднять пенсию почти на 50%, — признал премьер. Румас пояснил, что причиной тому резкий рост зарплат в этом году.

Премьер-министр также сообщил, что правительство готовит предложение о еще одном повышении пенсий на 5%. Если его поддержат, тогда пенсии в 2018 году вырастут более чем на 20%.

— С учетом инфляции на уровне 6% — это рекордный рост, — подчеркнул Румас.

Напомним, в Беларуси с 1 августа выросли трудовые пенсии, а также подняли минимальные трудовые и социальные пенсии. Средний размер назначенных месячных пенсий в августе увеличился почти до 364 рублей.

В августе в Беларуси проживало 2 миллиона 550,5 тысячи пенсионеров.