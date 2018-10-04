5 октября подразделения уголовного розыска Республики Беларусь отметят свой 100-летний юбилей

5 октября подразделения уголовного розыска Республики Беларусь отметят свой вековой юбилей, среди них и сотрудники Шарковщинского РОВД. В связи с этой датой наш корреспондент встретилась с начальником отделения уголовного розыска Шарковщинского РОВД Юрием Чеславовичем Казариным, который рассказал о специфике работы отделения уголовного розыска Шарковщинского РОВД.

К деятельности уголовного розыска всегда относятся с повышенным интересом. Многие имеют представление о работе сотрудников этой службы из художественных фильмов и телесериалов. «Опера» на экране часто попадают в слишком остросюжетные криминальные ситуации, которые в реальной жизни случаются, к счастью, намного реже, а то и вовсе отсутствуют. Жизнь киногероев не нагружена ежедневной будничной работой.

Сотрудник уголовного розыска — требующая творческого подхода профессия, в которой каждый день не похож на предыдущий, где к цели — раскрытию преступления — могут провести различные пути. В этой профессии ценятся оперативная смекалка, знание людей. Поиск закономерностей важен при раскрытии преступлений. Даже незначимая на первый взгляд деталь может привести к раскрытию преступления. Объединение полученных сведений в общую картину значительно сужают круг подозреваемых и в конечном итоге приводит к задержанию виновного.

Сотрудники уголовного розыска свою огромную работу скромно фиксируют в милицейских сводках — «подозреваемый установлен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий».

В 2016 году отделение уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел Шарковщинского районного исполнительного комитета было награждено переходящим призом имени П. А. Королева за победу в смотре-конкурсе «За преданность службе уголовного розыска и высокое мастерство в оперативно-розыскной деятельности». Сотрудники райотдела являются одними из лучших по раскрытию преступлений в области на протяжении нескольких лет.

В настоящее время в отделении уголовного розыска Шарковщинского РОВД служат пять человек: начальник Юрий Чеславович Казарин, старший оперуполномоченный уголовного розыска Станислав Антонович Хашковский, старший оперуполномоченный группы розыскной работы Николай Михайлович Шидловский, два оперуполномоченных Игорь Олегович Кукуть и Алексей Сергеевич Стотик.

Не обойдем вниманием и тех людей, которые в разное время несли службу в отделении уголовного розыска — это Владимир Серафимович Шпец, Виктор Иосифович Буко, Петр Иванович Боровик, Владимир Валерьевич Котович, Василий Вандалинович Згирский, Леонид Станиславович Ходаненок, Борис Аркадьевич Ольшевский.

В преддверии праздника Юрий Чеславович Казарин поздравляет своих коллег с профессиональным праздником — Днем образования уголовного розыска.

— Особо хотелось бы отметить, — говорит он, — заслуги ветеранов уголовного розыска, отдавших службе долгие годы и передающих свой бесценный опыт молодым оперативникам. Они вырастили достойную смену в лице лучших сотрудников, активно участвующих в раскрытии преступлений. Во все времена от оперативников требовались не только высокое профессиональное мастерство, но и гражданское мужество, самоотверженная преданность служебному долгу, выдержка и верность Присяге. В этот праздничный день примите самые искренние поздравления, пожелания счастья, здоровья, семейного благополучия и успехов в службе на благо и процветание нашего Отечества.

Елена АНАНИЧ.