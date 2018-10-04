Пока не приведут в порядок. На некоторых путепроводах МКАД запретили ездить большегрузам

«На МКАД понаставили знаков, запрещающих проезд тяжелых автомобилей по путепроводам. Как нам теперь ездить?», — обратился в AUTO.TUT.BY водитель автокрана Виктор. Читатель недоумевает: неужели после того, как в августе просел мост в Лошице , все остальные путепроводы тоже стали аварийными?





— Около недели назад запрещающий знак «10 тонн» появился на путепроводе МКАД возле Уручья. Мой автокран весит 18 тонн, значит, что ездить там я уже не могу — оштрафовать может любой гаишник и транспортники. Что мне делать в такой ситуации: ехать задним ходом по МКАД или в кювет съезжать? Куда теперь деваться грузовикам, которые объезжают город? — возмущается водитель.

В ГП «Горавтомост» подтвердили: действительно, в некоторых местах МКАД перед путепроводами поставили знаки, ограничивающие движение большегрузов по весу.

Запрещено ездить авто тяжелее 10 тонн по путепроводам: на 2 км МКАД (через железную дорогу, между улицами Скорины и Дачная);

на 18 км (через железную дорогу между Лошицей и Курасовщиной);

на внутренней стороне 24 км и внешнего кольца МКАД (через железную дорогу, возле улиц Наполеона Орды и Ландера); а также, авто, тяжелее 5 тонн на 24 км внешнего кольца МКАД.

— Дорожные знаки поставили на основании проведенных техосмотров и освидетельствования специалистами БелдорНИИ. В их отчетах прописаны несущая способность сооружения, а также даны рекомендации, — рассказал директор предприятия Валерий Уласевич. — Ограничения будут действовать пока мостовые сооружения не приведут в соответствие с действующими нормами, для этого там должны провести реконструкцию, модернизацию или капитальный ремонт.





Ориентировочно ремонт путепроводов на 2 и 24 км начнется в 2019 году. Сейчас ГП «Гордорстрой» ведет предпроектные проработки по этим объектам. Нет точной даты, когда работы будут завершены, так как пока неизвестно, что именно там потребуется делать: капремонт, реконструкцию или замену нескольких балок.

Что касается ремонта путепровода на 18 км, то работы на нем будут делать уже после дополнительного обследования БелдорНИИ во втором квартале 2020 года.

— Сведения о введенных ограничениях мы передали в ГАИ Минска, там должны разработать схемы объезда участков, по которым большегрузам ездить запрещено. За нарушение требований знаков водителей будут наказывать. Это правильно: не надо там ездить и рисковать своей жизнью и жизнью других людей.

При этом в ГАИ Минска AUTO.TUT.BY ответили, что разрабатывать пути объезда для большегрузов в этом случае не в их компетенции.

— Да, нам сообщили, что на некоторых путепроводах МКАД надо ввести ограничения. Однако, чтобы это сделать, сначала надо перенаправить движение грузового транспорта. Это работы, которыми должны по заявке владельцев заниматься проектные институты. А мы эту схему рассмотрим и согласуем, — сказал заместитель начальника ГАИ Минска Андрей Зырянов.