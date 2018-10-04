"Доска позора": "Если они две дорожки соединить не могут, как они тогда АЭС строят?"

Когда-нибудь мы будем жить в самой прекрасной стране в мире и все соседи будут нам завидовать. Все будет как после тотальных «Дожинок» — сверкать гранитом, чернеть свежим асфальтом, плескать фонтанами и купаться в свете фонарей от избытка атомной энергии. И тогда рубрика « Доска позора » перестанет существовать — нечего будет критиковать. Но, судя по количеству фото от читателей в редакционной почте, наше светлое будущее откладывается. Поэтому мы продолжаем критиковать окружающее нас благоустройство, «жэсовское» мастерство и горе-строителей.





В этом выпуске первое место достается проектировщикам квартала в Сморгони по улице Я. Коласа за лучшие виды с балкона.





Из окна в новом ДК «Лошицкий'' в Минске вообще ничего не видно — оно закрыто наглухо гипсокартоном.





Фото с замороженной стройки «Тамбаза» по адресу Богдановича-Амурская-Тиражная-Тургенева. Стенки перегородок на балконах кое-где уже «сложились». Тут два варианта: криворукий каменщик или сильный боковой ветер.





На фото — результаты работ специалистов ОАО «Белсвязьстрой». Как сообщает наш читатель, в доме по адресу Городецкая, 44 тянули оптику от компании «Белтелеком». «Дыры пробиты криво, трубы пластиковые с гофрами (напоминают те, что используются в дешевых раковинах). Подъезд испортили, провели все криво. Почему не воспользовались центральным колодцем в подъезде, который без проблем прошел МТС? Лень?», — спрашивает автор фото.





Куда подевалась верхняя ступенька в пролете в 5-ом подъезде дома № 34А по проспекту Пушкина в Могилеве?





Лестница на входе в подъезд многоквартирного дома № 30 по ул. Островского в г. Щучине. Нижняя ступенька разрушилась, но работники ЖКХ приняли меры — вмуровали вместо нее столбик с ограды и были таковы.





Комаровский рынок. Ну и куда по замыслу проектировщиков ведет эта лестница?





Набережная реки Дубравенка в Могилеве. Мост шатается, не закреплен. На подходе к нему нет плитки.





На фото — детская площадка в Замосточье, строители не нашли больше места, куда разгрузиться.





На улице Ленина в Пинске после недавно проведенного ремонта центральной улицы. Все красиво, но почему фонарь на фото упирается в балкон?





А это уже Бобруйск — чудо электрики находится в кирпичном доме с деревянными перекрытиями. Сообщается, что это работники ЖЭУ так расстарались.





Электрики из Жабинки передают привет коллегам из Бобруйска — смотрите, как они разместили электрощиток и розетку. А главное, какая защита от дождя! Жабинка, улица Мира, 12 .





Куда же мы без столбов среди тротуара. Этот нам из Толочина прислали. Автор снимка сообщает, что даже прошедшие в 2015 году «Дожинки» оставили неизменной обстановку вокруг этого столба.





Улица Восточная напротив первой гимназии в городе атомщиков Островец. Чуть-чуть плитку не дотянули, или промахнулись немного… Короче, что-то пошло не так, упс. Вопрос закономерный: если не могут соединить две дорожки, то как же они строят АЭС? Мы все надеемся, что ее-то строят другие строители.





Комментировать это не будем — ящики ведь расположены правильно. Пишите письма по адресу деревня Черногостье, Бешенковичский район, Витебская область.





Великолепные пешеходные переходы в Мачулищах. Даже там, где строятся новые тротуары — переходы остаются на прежнем месте.





Пешеходная дорожка в городе Барановичи, уложена 4−5 лет назад. Читатель иронизирует: «сделать ее выше уровня земли было видимо очень сложно». К чему ирония? А к тому, что после дождя пройти здесь невозможно.





Минск, Карского, 27. Спустить коляску, когда ступеньки выше ската — то еще развлечение. Инвалиды тоже оценят.





Пешеходный переход от школы в агрогородке Солтановщина Несвижского района. Дети после уроков бегут в поля резвиться?





Такая вот организация движения в Несвиже.





Минск улица Ангарская, 72. Читатель сообщает, что во время ремонта дома он пожаловался, что из мусоропровода «сифонит» и неприятные запахи. Исправили!





Печная дверца под ванной наводит на мысль, что где-то есть дрова и воду можно будет подогреть. Гостиница «Витебск» в Витебске, 21-й век.





Натянутые отношения в понимании электрика выглядят именно так. Туалет во дворце Молодежи, Минск.





Классическая симметрия в баре г. Гродно.





Туалет где-то в России. Отличный же потолок получился, правда?

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились — сообщайте нам об этом обязательно!