|
Золотовалютные резервы в сентябре снизились на $320 млн
Снижение объема ЗВР на 4,4% в сентябре произошло после роста в августе на 3,1%, или на $216,2 млн.
Как поясняет регулятор, это связано с плановым погашением внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте в размере около $382 млн. Также сыграло свою роль и снижение стоимости монетарного золота.
В
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 1 октября международные резервные активы Беларуси составили $6 926,4 млн.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)