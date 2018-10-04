Золотовалютные резервы в сентябре снизились на $320 млн

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Снижение объема ЗВР на 4,4% в сентябре произошло после роста в августе на 3,1%, или на $216,2 млн.

Как поясняет регулятор, это связано с плановым погашением внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте в размере около $382 млн. Также сыграло свою роль и снижение стоимости монетарного золота.