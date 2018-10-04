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Золотовалютные резервы в сентябре снизились на $320 млн

05.10.2018 11:01 — Разное | Myfin  
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Золотовалютные резервы в сентябре снизились на 0 млн
фото: Myfin.by
Снижение объема ЗВР на 4,4% в сентябре произошло после роста в августе на 3,1%, или на $216,2 млн.

Как поясняет регулятор, это связано с плановым погашением внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте в размере около $382 млн. Также сыграло свою роль и снижение стоимости монетарного золота.

В  Нацбанке также отметили, что уровень ЗВР в сентябре был поддержан благодаря поступлению инвалюты в бюджет. Бюджет пополнился, в частности, за счет перечисления экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также продажи на внутреннем рынке валютный облигаций.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На 1 октября международные резервные активы Беларуси составили $6 926,4 млн.
 
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