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13 человек стали жертвами ДТП в Тверской области: на огромной скорости столкнулись автобус и маршрутка

05.10.2018 11:14 — Разное | СТВ  
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Новости России. Страшное ДТП произошло в Тверской области. Его жертвами стали 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 человек стали жертвами ДТП в Тверской области: на огромной скорости столкнулись автобус и маршрутка

Крупная авария произошла в районе населенного пункта Некрасово, где лоб в лоб на огромной скорости столкнулись автобус и маршрутное такси. Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали четверых пострадавших – они в крайне тяжелом состоянии.

Участок трассы, где произошла авария, оцеплен. Причины ДТП устанавливаются.

 
 
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Новости России. Страшное ДТП произошло в Тверской области. Его жертвами стали 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупная авария произошла в...
 
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