В Орше на переходе маршрутка насмерть сбила женщину

Женщина погибла под колесами микроавтобуса в Орше. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ Витебска

По предварительной информации, утром 5 октября водитель маршрутного такси при повороте налево с проспекта Текстильщиков на улицу 1-го Августа совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.

По словам водителя, во время поворота он не заметил пешехода. Такси ехало на автозаправку.