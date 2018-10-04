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В Орше на переходе маршрутка насмерть сбила женщину

05.10.2018 11:08 — Разное | Tut.by  
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Женщина погибла под колесами микроавтобуса в Орше. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ Витебска

По предварительной информации, утром 5 октября водитель маршрутного такси при повороте налево с проспекта Текстильщиков на улицу 1-го Августа совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.

По словам водителя, во время поворота он не заметил пешехода. Такси ехало на автозаправку.

 
Теги: Витебск
 
 
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По словам водителя, во время поворота он не заметил пешехода.
 
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