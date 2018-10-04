|
Представители исполкома, облсовета депутатов и автопарка проведут «прямые линии»
05.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Уважаемые случчане, в соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на «прямую линию» необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы). Анонимные обращения не рассматриваются.
6 октября с 9:00 до 12:00 по телефону 6-10-18 «прямую линию» проведет заместитель председателя Слуцкого районного исполнительного комитета Жанна Леонидовна Руцкая.
6 октября с 9:00 до 12:00 по телефону 8 (017) 500-41-60 «прямую линию» проведет председатель Минского областного совета депутатов Наталья Викторовна Якубицкая.
15 октября с 10:00 до 11:00 по телефону 5-49-41 «прямую линию» на темы: «Назначение и выплата государственных пособий семьям, воспитывающим детей», «Предоставление государственной адресной социальной помощи» проведет начальник отдела материально-бытового обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома Людмила Николаевна Анципович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые случчане, в соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на «прямую линию» необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)