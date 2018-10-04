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Нетрезвый сельчанин угнал машину из гаража в деревне Гольчичи
05.10.2018 — Разное | Слуцк Город
4 октября возбуждено уголовное дело по ст. 214 ч. 1 УК (угон) Республики Беларусь по заявлению, поступившему от 56-летнего жителя д. Гольчичи в отношении 43-летнего неработающего жителя д. Таковище.
Нетрезвый сельчанин в период времени с 10:00 до 14:00 этого дня из гаража во дворе дома заявителя угнал его автомобиль «Ситроен Ксантия», после чего был задержан в д. Дворище. Подозреваемый задержан в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь,
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4 октября возбуждено уголовное дело по ст. 214 ч. 1 УК (угон) Республики Беларусь по заявлению, поступившему от 56-летнего жителя д. Гольчичи в отношении 43-летнего...
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